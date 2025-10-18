Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки ракет та "Шахедів" змогла збити ППО?

За даними Повітряних сил, з 19:00 17 жовтня та у ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У Повітряних силах зазначають, що станом на 09:03 атака триває, в повітряному просторі України залишається декілька російських дронів. Закликаємо Вас у випадку повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.