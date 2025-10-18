Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.