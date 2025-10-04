Росія завдає серйозних атак в Одеській області. Зокрема страждає логістика, критична інфраструктура та місцеві підприємства. Ворог свідомо руйнує це все.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що Одещина є зоною бойових дій. Така постанова була прийнята на офіційному рівні. Цей регіон України є дуже потужним з огляду на економіку, тому ворог намагається його знищувати.

Якої шкоди Росія завдає Одеській області?

Сергій Братчук зазначив, що в Одеській області є дуже багато транспортних коридорів. Мовиться про зв'язок із Європою не лише через суходіл, але й море та річки.

Ворог атакує це та енергетичну інфраструктуру, щоб потенціал та спроможності Одеського регіону стали меншими. Зрозуміло, що такі атаки будуть і надалі. Ми до них готуємось і завжди перебуваємо у бойовій готовності,

– наголосив він.

Звісно, є певні оперативні паузи, але Сили оборони в Одеській області завжди очікують на як на ракетну, так і на дронову загрози з боку ворога.

Росіяни також завдають ударів по промисловості Одещини. Там нещодавно постраждало підприємство, яке виготовляє коньяк, зокрема росіяни знищили там 250 тисяч пляшок.

Це удари по економіці. Це виробництво, яке працює, чия продукція наповнює наш бюджет,

– сказав Братчук.

Окрім цього, ворог атакує агропромисловість та фермерські господарства, які також посилюють фінансові спроможності України. Такі дії росіян є цілеспрямованими.

Що відомо про атаки Росії на Одещину?