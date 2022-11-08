Росія блокує перевезення зерна з України: у черзі сотні кораблів

Росія 2 листопада вирішила повернутися до участі у зерновій угоді. Однак після цього вона почала блокувати прохід кораблів з зерном.

Тепер країна-агресорка пропускає не більше 8–9 суден у день, хоча необхідність – 25–30 на добу. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

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Інспекція кораблів уповільнилася через Росію

Через це зараз у черзі 210 кораблів, які повинні експортувати зерно з України. При цьому станом на 7 листопада:

88 суден стояли у черзі на захід в українські порти,

18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8–9,

– поскаржився заступник міністра.

У дні відмови Росії від участі інспектори ООН та Туреччини перевіряли до 46 суден за день.

Юрій Васьков сказав, що за три місяці функціонування коридору Україні вдалося відправити світу 10,1 мільйона тонн зернових з портів Одеси, що є доволі значним показником. Так, лише за підсумками жовтня Україна експортувала 4,2 мільйона тонн зерна. Однак перед нашою державою стоїть завдання нарощувати цей обсяг.

Якби інспекції працювали без затримок – було б щонайменше 6 мільйонів тонн за місяць. Це реальний показник, який може давати коридор,

– підкреслив Васьков.

Росія та "зернова угода"

Нагадаємо, що Росія вирішила вийти з "зернової угоди" 29 жовтня у відповідь на вибухи, які пролунали у Севастополі. Тоді щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень, зокрема й фрегат "Адмірал Макаров". Кремль їх цинічно охрестив "терактом" та заявив, що ті кораблі буцімто гарантували безпеку суднам, які вивозили зерно з українських портів.

І хоч робота "зернового коридору була тимчасово призупинена, в ООН вирішили, що зерно й надалі буде експортуватися з України, навіть попри "бойкот" країни-агресорки. Через це Росія не досягнула своєї цілі – шантажу світу продовольчою безпекою.

Тож уже через декілька днів, 2 листопада, Росія також офіційно повернулася до участі у "зерновій угоді".

У геополітичному плані те, що сталося у ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони і програють,

– відреагував тоді на повернення Росії голова ОП Андрій Єрмак.

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