Росіяни брешуть, що використовують комплекси "Маркер" на Донбасі

Російські пропагандисти говорять, що використовують комплекси "Маркер" на Донбасі. Однак це не відповідає дійсності.

Відповідне відео поширив Боріс Рожін – на ньому зображений прототип роботехнічого комплексу, який розробляє "фонд перспективних досліджень" при уряді Росії.

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Чергова пропаганда Росії

Проте на оприлюднених кадрах – не ангар "десь на Донбасі", а гаражі в Таганрозі, поблизу корпусу "Южного Федерального Университета", кафедри механіки й "Фонду сприяння інноваціям", наголошують у Центрі національного спротиву.

Участь "Маркера" у війні проти України є черговою фантазією російських пропагандистів, якою намагаються підняти мораль росіянам,

– йдеться у повідомленні.

Скриншот

Росія "хоче воювати" з танками Leopard в Таганрозі

Західним журналістам вдалось встановити, що 4 одиниці "Маркерів" ворог перекинув в російське місто Таганрог. Хоча кремлівська пропаганда волала, що роботи насправді "прибули на лінію зіткнення".

У Defence express констатували, що ця новина почала поширюватись ворожими засобами масової інформації після того, як Німеччина дала добро на постачання танків Leopard в Україну, а США оголосили про надання нашій державі танків M1 Abrams.

Проте західні аналітики констатували, що на відео, яке опублікував Рогозін, помітні "певні деталі". Якщо на них звернути увагу, то можна дійти до висновку, що Росія взялася воювати зі західними танками на території своєї ж держави. А саме – у Таганрогу.

Фейки російської пропаганди