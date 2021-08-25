Росія буде брязкати зброєю, – політолог про наслідки проведення Кримської платформи

У Києві 23 серпня відбувся саміт Кримської платформи, до участі в якому долучилися представники 44 країн. У Росії неабияк роздратувались проведенням заходу. Зокрема назвали "недружнім і антиросійським".

Політолог Ігор Чаленко вважає, що Кремль покаже реакцію на таку дипломатичну ініціативу. Адже там вже мають претензії до держав-учасниць.

До теми Кулеба потішився з того, як у Москві "палає" після Кримської платформи

У Росії "палає" через Кримську платформу

Росія через Кримську платформу навіть внесла українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу до санкційного списку. У росіян "палає" не тільки рупорами тамтешніх пропагандистів.

"Російські користувачі альтернативний сайт, альтернативні інформаційні канали в основних соцмережах", – розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Попри тиск, кримську декларацію підписали понад 40 держав. У кожній країні Європейського Союзу і НАТО тепер буде представник МЗС, який опікуватиметься питанням Криму. Ще 5 країн створюють фонд "Партнерства за сильну Україну". Це:

Велика Британія;

Канада;

Швеція;

Швейцарія;

Сполучені Штати Америки.

Фонд для підтримки тих територій, які розміщені безпосередньо на лінії окупації. Це південні та східні регіони. Загальна сума – 35 мільйонів. Гроші якраз ітимуть на покращення отримання державних послуг і загалом життя. Це вже результат,

– пояснив політолог Ігор Петренко.

Така підтримка України неабияк нервує Росію, яка планувала замовчувати тему тимчасово окупованого півострова. Аби за кілька років наголосити, що де-факто це Росія, і тому можна знімати санкції.

Відтак ніколи не мовилося про Кримську платформу "по-російськи". Тепер претензії є до всіх учасників саміту.

"Росія буде брязкати дипломатичною і фактичною зброєю, погрожувати напруженням у двосторонніх відносинах, а також загалом на міжнародній арені, – зазначив політолог Ігор Чаленко.

Чаленко: Ініціативи Кремля щодо Криму розбиватимуться об стіну

Про це вже відкрито заявили у російському МЗС. В Україні зафіксували ескалацію конфлікту на Донбасі, далі ймовірна і концентрація військ на кордонах через навчання "Захід-2021". Кремль шантажуватиме усі енергетично і економічно залежні країни. Загостритись можуть й інші конфлікти: питання Придністров'я для Молдови, Абхазії і Осетії для Грузії, підуть у хід санкції та "фішки" КДБ.

Окупація територій – це принципова річ для будь-якої демократичної країни. За словами Ігоря Чаленка, навіть невеличкі ініціативи Кремля визнати український Крим російським фактично розбиваються об стіну.

Політичний тролінг, – Краєв про запрошення Росії до Кримської платформи

Але продовжуватиме Росія у тому ж дусі. Запрошення доєднатись до Кримської платформи, зрозуміло, Росія навряд чи прийме.

"Це й справді, найімовірніше, політичний тролінг. Але такого характеру, що підтримує політичний імідж, який Україна для себе закладає", – підкреслив Олександр Краєв.

Зверніть увагу Росія відмовилася від участі в Кримській платформі

На думку експерта, аби Кремль долучився до Кримської платформи, має статися зміна режиму в Росії. Змінити потрібно не лише Володимира Путіна на посаді з образом "збирача земель руських". А й свідомість у тамтешніх головах.