Запрошення долучитися до саміту 23 серпня висловив Володимир Зеленський. Офіційний коментар на нього представниці МЗС Росії Марії Захарової опублікували на сайті російського відомства.
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Захарова заявила, що Кримська платформа – "чистої води популізм, відірваний від реальності політичний спектакль". Взагалі офіційний захід, у якому взяли участь 46 країн у дипвідомстві беруть у лапки з додатком "так званою".
У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності "Кримської платформи". Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість,
– відповіли у МЗС Росії.
Запрошення від Зеленського
Володимир Зеленський під час підсумкового виступу на Кримській платформі "незлим тихим" згадав Росію. Він зазначив, що країна-агресорка всіляко вставляла палки в колеса і постійно обговорювала саміт. Український президент запросив Росію взяти участь у наступному саміті.
Якщо цей майданчик її настільки цікавить, то ми запрошуємо Росію долучитися для пошуку спільних шляхів деокупації Криму та виправлення її трагічної помилки,
– заявив президент.
Він запевнив, що у декларації завжди буде рядок для підпису представника Росії. Цей підпис він поставить у Ялті після деокупації.
Результати Кримської платформи: головне
- За підсумками Кримської платформи 46 міжнародних делегацій схвалили декларацію.
- Документ чітко фіксує невизнання окупації Криму Росією.
- Представники різних країн у своїх промовах висловили беззаперечну підтримку Україні. Щодо дій Росії, то учасники назвали їх обурливими, а окупацію – незаконною.
- Країни мають розглянути додаткові санкції проти Росії у разі подальшої агресії.