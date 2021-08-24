Запрошення долучитися до саміту 23 серпня висловив Володимир Зеленський. Офіційний коментар на нього представниці МЗС Росії Марії Захарової опублікували на сайті російського відомства.

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Захарова заявила, що Кримська платформа – "чистої води популізм, відірваний від реальності політичний спектакль". Взагалі офіційний захід, у якому взяли участь 46 країн у дипвідомстві беруть у лапки з додатком "так званою".

У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності "Кримської платформи". Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість,

– відповіли у МЗС Росії.

Запрошення від Зеленського

Володимир Зеленський під час підсумкового виступу на Кримській платформі "незлим тихим" згадав Росію. Він зазначив, що країна-агресорка всіляко вставляла палки в колеса і постійно обговорювала саміт. Український президент запросив Росію взяти участь у наступному саміті.

Якщо цей майданчик її настільки цікавить, то ми запрошуємо Росію долучитися для пошуку спільних шляхів деокупації Криму та виправлення її трагічної помилки,

– заявив президент.

Він запевнив, що у декларації завжди буде рядок для підпису представника Росії. Цей підпис він поставить у Ялті після деокупації.

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