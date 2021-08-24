Приглашение присоединиться к саммиту 23 августа высказал Владимир Зеленский. Официальный комментарий на него представительницы МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте российского ведомства.

К теме Не могут успокоиться: в России назвали Крымскую платформу "русофобской акцией"

Россия снова истерит из-за Крымской платформы

Захарова заявила, что Крымская платформа – "чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль". Вообще официальное мероприятие, в котором приняли участие 46 стран, в дипведомстве берут в кавычки с приложением "так называемой".

В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии из-за его циничной антироссийской направленности,

– ответили в МИД России.

Приглашение от Зеленского

Владимир Зеленский во время итогового выступления на Крымской платформе "незлым тихим" вспомнил Россию. Он отметил, что страна-агрессор всячески вставляла палки в колеса и постоянно обсуждала саммит. Украинский президент пригласил Россию принять участие в следующем саммите.

Если эта площадка ее настолько интересует, то мы приглашаем Россию присоединиться для поиска общих путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической ошибки,

– заявил президент.

Он заверил, что в декларации всегда будет строка для подписи представителя России. Эту подпись он поставит в Ялте после деоккупации.

Результаты Крымской платформы: главное