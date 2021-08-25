Россия будет бряцать оружием, – политолог о последствиях проведения Крымской платформы

В Киеве 23 августа состоялся саммит Крымской платформы, к участию в котором присоединились представители 44 стран. В России изрядно раздражились проведением мероприятия. В частности назвали "недружественным и антироссийским".

Политолог Игорь Чаленко считает, что Кремль покажет реакцию на такую дипломатическую инициативу. Ведь там уже есть претензии к государствам-участницам.

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В России "пылает" из-за Крымской платформы

Россия из-за Крымской платформы даже внесла украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в санкционный список. У россиян "пылает" не только рупорами тамошних пропагандистов.

"Российские пользователи альтернативный сайт, альтернативные информационные каналы в основных соцсетях", – рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

Несмотря на давление, Крымскую декларацию подписали более 40 государств. В каждой стране Европейского Союза и НАТО теперь будет представитель МИД, который будет заниматься вопросом Крыма. Еще 5 стран создают фонд "Партнерства за сильную Украину". Это:

Великобритания;

Канада;

Швеция;

Швейцария;

Соединенные Штаты Америки.

Фонд для поддержки тех территорий, которые размещены непосредственно на линии оккупации. Это южные и восточные регионы. Общая сумма – 35 миллионов. Деньги как раз будут идти на улучшение получения государственных услуг и в целом жизни. Это уже результат,

– пояснил политолог Игорь Петренко.

Такая поддержка Украины изрядно нервирует Россию, которая планировала замалчивать тему временно оккупированного полуострова. Чтобы за несколько лет подчеркнуть, что де-факто это Россия, и поэтому можно снимать санкции.

Поэтому никогда не говорилось о Крымской платформе "по-русски". Теперь претензии есть ко всем участникам саммита.

"Россия будет бряцать дипломатическим и фактическим оружием, угрожать напряжением в двусторонних отношениях, а также в целом на международной арене, – отметил политолог Игорь Чаленко.

Чаленко: инициативы Кремля по Крыму будут разбиваться о стену

Об этом уже открыто заявили в российском МИДе. В Украине зафиксировали эскалацию конфликта на Донбассе, Далее вероятна и концентрация войск на границах из-за учений "Запад-2021". Кремль будет шантажировать все энергетически и экономически зависимые страны. Обостриться могут и другие конфликты: вопросы Приднестровья для Молдовы, Абхазии и Осетии для Грузии, пойдут в ход санкции и "фишки" КГБ.

Оккупация территорий – это принципиальная вещь для любой демократической страны. По словам Игоря Чаленко, даже небольшие инициативы Кремля признать украинский Крым российским фактически разбиваются о стену.

Политический троллинг, – Краев о приглашении России на Крымскую платформу

Но будет продолжать Россия в том же духе. Приглашение присоединиться к Крымской платформе, разумеется, Россия вряд ли примет.

"Это и в самом деле, скорее всего, политический троллинг. Но такого характера, что поддерживает политический имидж, который Украина для себя закладывает", – подчеркнул Александр Краев.

Обратите внимание Россия отказалась от участия в Крымской платформе

По мнению эксперта, чтобы Кремль присоединился к Крымской платформе, должна произойти смена режима в России. Сменить нужно не только Владимира Путина на посту с образом "собирателя земель русских". Но и сознание в тамошних головах.