Россия будет бряцать оружием, – политолог о последствиях проведения Крымской платформы
Источник:24 канал
В Киеве 23 августа состоялся саммит Крымской платформы, к участию в котором присоединились представители 44 стран. В России изрядно раздражились проведением мероприятия. В частности назвали "недружественным и антироссийским".
Политолог Игорь Чаленко считает, что Кремль покажет реакцию на такую дипломатическую инициативу. Ведь там уже есть претензии к государствам-участницам.
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В России "пылает" из-за Крымской платформы
Россия из-за Крымской платформы даже внесла украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в санкционный список. У россиян "пылает" не только рупорами тамошних пропагандистов.
"Российские пользователи альтернативный сайт, альтернативные информационные каналы в основных соцсетях", – рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.
Несмотря на давление, Крымскую декларацию подписали более 40 государств. В каждой стране Европейского Союза и НАТО теперь будет представитель МИД, который будет заниматься вопросом Крыма. Еще 5 стран создают фонд "Партнерства за сильную Украину". Это:
- Великобритания;
- Канада;
- Швеция;
- Швейцария;
- Соединенные Штаты Америки.
Фонд для поддержки тех территорий, которые размещены непосредственно на линии оккупации. Это южные и восточные регионы. Общая сумма – 35 миллионов. Деньги как раз будут идти на улучшение получения государственных услуг и в целом жизни. Это уже результат,
– пояснил политолог Игорь Петренко.
Такая поддержка Украины изрядно нервирует Россию, которая планировала замалчивать тему временно оккупированного полуострова. Чтобы за несколько лет подчеркнуть, что де-факто это Россия, и поэтому можно снимать санкции.
Поэтому никогда не говорилось о Крымской платформе "по-русски". Теперь претензии есть ко всем участникам саммита.
"Россия будет бряцать дипломатическим и фактическим оружием, угрожать напряжением в двусторонних отношениях, а также в целом на международной арене, – отметил политолог Игорь Чаленко.
Чаленко: инициативы Кремля по Крыму будут разбиваться о стену
Об этом уже открыто заявили в российском МИДе. В Украине зафиксировали эскалацию конфликта на Донбассе, Далее вероятна и концентрация войск на границах из-за учений "Запад-2021". Кремль будет шантажировать все энергетически и экономически зависимые страны. Обостриться могут и другие конфликты: вопросы Приднестровья для Молдовы, Абхазии и Осетии для Грузии, пойдут в ход санкции и "фишки" КГБ.
Оккупация территорий – это принципиальная вещь для любой демократической страны. По словам Игоря Чаленко, даже небольшие инициативы Кремля признать украинский Крым российским фактически разбиваются о стену.
Политический троллинг, – Краев о приглашении России на Крымскую платформу
Но будет продолжать Россия в том же духе. Приглашение присоединиться к Крымской платформе, разумеется, Россия вряд ли примет.
"Это и в самом деле, скорее всего, политический троллинг. Но такого характера, что поддерживает политический имидж, который Украина для себя закладывает", – подчеркнул Александр Краев.
Обратите внимание Россия отказалась от участия в Крымской платформе
По мнению эксперта, чтобы Кремль присоединился к Крымской платформе, должна произойти смена режима в России. Сменить нужно не только Владимира Путина на посту с образом "собирателя земель русских". Но и сознание в тамошних головах.