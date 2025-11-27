Росія чекає: Путін зробив цинічну заяву про те, коли припиняться бойові дії
- Володимир Путін заявив, що припинення бойових дій залежить від того, коли українська армія покине зайняті позиції.
- Путін стверджує, що російські війська мають успіхи на фронті та спостерігається позитивна динаміка для Росії.
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що це українська армія захопила позиції та лише від того, коли Сили оборони їх покинуть, залежить, чи припиняться бойові дії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Путіна під час пресконференції за результатами візиту в Киргизию.
Що сказав Володимир Путін про припинення бойових дій?
Російський президент Путін упевнений, що його війська мають успіхи на фронті й в боях начебто спостерігається позитивна для країни-агресорки динаміка. Ймовірно, він вже бачить себе переможцем у війні, а тому сміливо озвучує свої цинічні вимоги, зокрема щодо того, що українські війська мають піти із зайнятих позицій.
Володимир Путін говорить, що росіяни зберігають хороший темп на всіх напрямках фронту. А в України нібито помітний зрість розриву між втратами та кількістю цивільних, яких можна відправити на фронт.