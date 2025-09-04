У Росії говорять про готовність до мирного процесу між Києвом та Москвою. Однак Кремль не приховує, що і далі нарощує свої військові потужності та, як і раніше, російська пропаганда заявляє про необхідність окупувати значну частину українських територій.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес розповів 24 Каналу, що Росія, ймовірно, готується до бойових дій і у 2026 році. Він вважає, що у Володимира Путіна достатньо людей для цього.

Якою буде війна на території України у 2026 році?

Бен Ходжес зазначив, що сумнівається у можливостях російської військової промисловості, про які активно говорять кремлівські посіпаки, адже Росія, як і раніше, змушена багато імпортувати зброї із КНДР.

Я припускаю, що Росія зможе продовжувати війну (на території України – 24 Канал) ще рік або півтора,

– сказав він.

Інтенсивність бойових дій російських військ на полі бою, ймовірно, частково залежатиме від тиску Сполучених Штатів Америки, однак не лише на Москву, але й на Київ. Таким чином, за словами генерал-лейтенанта США у відставці, Дональд Трамп, прагнутиме підштовхнути обидві сторони до переговорів.

Візит Путіна до Китаю та зустріч там із Сі Цзіньпіном, Нарендра Моді та Кім Чен Ином свідчить про те, що у кремлівського диктатора є союзники, однак через залежність від російських енергоресурсів деякі із цих лідерів можуть вплинути на Росію, щоб та пішла на мирну угоду з Україною. Ходжес пояснив це тим, що Індія та Китай можуть втратити доступ до таких критичних ресурсів через санкційні обмеження Заходу.