Росія хотіла б загрожувати, – журналіст про ймовірне розміщення ядерної зброї в Білорусі
Джерело:24 канал
Про позаблоковий і без'ядерний статуси Білорусі більше не мовитиметься. Водночас Росія може використати відповідні зміни у білоруській конституції.
Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський. Він не відкинув ймовірності того, що у планах Кремля може бути розміщення ядерної зброї на території Білорусі.
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Нова конституція важлива особисто для Лукашенка
На думку журналіста, рішення про те, що Білорусь викреслила з конституції пункт про нейтралітет і без'ядерний статус може бути важливим для Росії й Олександра Лукашенка особисто.
Це важливий момент. Росія хотіла б загрожувати далі з території Білорусі.
Водночас Калиновський зазначив, що під час чергової зустрічі Лукашенка з Путіним, самопроголошеного президента Білорусі можуть й надалі схиляти до поступливості, нових рішень та конституційних змін.
Ймовірно, обговорюватимуть те, як спільно протистояти Україні та НАТО, припустив власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську.Довідка. 29 грудня в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч. Обговорити планують "актуальні питання російсько-білоруської співпраці".
Калиновський про конституцію Білорусі: дивіться відео
Нова конституція Білорусі: коротко
- В Білорусі має відбутися референдум щодо змін в конституції. За інформацією ЗМІ, це має статись у другій половині лютого. Мовитиметься про скорочення повноважень президента, державну російську мову й відмову від позаблокового та без'ядерного статусу.
- У новій версії конституції прописали 5-річний термін повноважень президента, а також норму про максимум дві каденції для однієї людини.
- Також нова конституція заборонятиме притягнення президента до відповідальності за порушення, які він зробив під час перебування на посаді.
- Крім того, конституційні зміни фактично унеможливлюють участь представників опозиції, які наразі мешкають за кордоном, у виборах президента Білорусі.