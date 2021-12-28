Россия хотела бы угрожать, – журналист о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
Источник:24 канал
О внеблоковом и безъядерном статусах Беларуси больше не будет говориться. В то же время, Россия может использовать соответствующие изменения в белорусской конституции.
Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский. Он не исключил вероятности того, что в планах Кремля возможно размещение ядерного оружия на территории Беларуси.
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Новая конституция важна лично для Лукашенко
По мнению журналиста, решение о том, что Беларусь вычеркнула из конституции пункт о нейтралитете и безъядерном статусе, может быть важным для России и Александра Лукашенко лично.
Это важный момент. Россия хотела бы угрожать дальше с территории Беларуси.
В то же время Калиновский отметил, что во время очередной встречи Лукашенко с Путиным, самопровозглашенного президента Беларуси могут и дальше склонять к уступчивости, новым решениям и конституционным изменениям.
Вероятно, будут обсуждать, как совместно противостоять Украине и НАТО, допустил собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске.Справка. 29 декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу. Обсудить планируют "актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества".
Калиновский о конституции Беларуси: смотрите видео
Новая конституция Беларуси: коротко
- В Беларуси должен пройти референдум относительно изменений в конституции. По информации СМИ, это должно произойти во второй половине февраля. Речь будет идти о сокращении полномочий президента, государственном русском языке и отказе от внеблокового и безъядерного статуса.
- В новой версии конституции прописали 5-летний срок полномочий президента, а также норму о максимуме двух каденций для одного человека.
- Также новая конституция будет запрещать привлечение президента к ответственности за нарушения, которые он совершил во время пребывания на должности.
- Кроме того, конституционные изменения фактически делают невозможным участие представителей оппозиции, которые проживают за границей, в выборах президента Беларуси.