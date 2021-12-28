Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський. Він не відкинув ймовірності того, що у планах Кремля може бути розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Зверніть увагу Білорусь вирішила прибрати без'ядерний статус з конституції

Нова конституція важлива особисто для Лукашенка

На думку журналіста, рішення про те, що Білорусь викреслила з конституції пункт про нейтралітет і без'ядерний статус може бути важливим для Росії й Олександра Лукашенка особисто.

Це важливий момент. Росія хотіла б загрожувати далі з території Білорусі. Валерій Калиновський Власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську

Водночас Калиновський зазначив, що під час чергової зустрічі Лукашенка з Путіним, самопроголошеного президента Білорусі можуть й надалі схиляти до поступливості, нових рішень та конституційних змін.

Ймовірно, обговорюватимуть те, як спільно протистояти Україні та НАТО, припустив власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську.

Довідка. 29 грудня в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч. Обговорити планують "актуальні питання російсько-білоруської співпраці".

Калиновський про конституцію Білорусі: дивіться відео

Нова конституція Білорусі: коротко