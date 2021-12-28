Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський. Він не відкинув ймовірності того, що у планах Кремля може бути розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

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Нова конституція важлива особисто для Лукашенка

На думку журналіста, рішення про те, що Білорусь викреслила з конституції пункт про нейтралітет і без'ядерний статус може бути важливим для Росії й Олександра Лукашенка особисто.

Це важливий момент. Росія хотіла б загрожувати далі з території Білорусі.

Валерій Калиновський

Власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську

Водночас Калиновський зазначив, що під час чергової зустрічі Лукашенка з Путіним, самопроголошеного президента Білорусі можуть й надалі схиляти до поступливості, нових рішень та конституційних змін.

Ймовірно, обговорюватимуть те, як спільно протистояти Україні та НАТО, припустив власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську.

Калиновський про конституцію Білорусі: дивіться відео

Нова конституція Білорусі: коротко

  • В Білорусі має відбутися референдум щодо змін в конституції. За інформацією ЗМІ, це має статись у другій половині лютого. Мовитиметься про скорочення повноважень президента, державну російську мову й відмову від позаблокового та без'ядерного статусу.
  • У новій версії конституції прописали 5-річний термін повноважень президента, а також норму про максимум дві каденції для однієї людини.
  • Також нова конституція заборонятиме притягнення президента до відповідальності за порушення, які він зробив під час перебування на посаді.
  • Крім того, конституційні зміни фактично унеможливлюють участь представників опозиції, які наразі мешкають за кордоном, у виборах президента Білорусі.