Про це сказав у четвер на нараді з членами комісії та робочої групи з питань зміни конституції самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
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Лукашенко пообіцяв незабаром опублікувати свій проєкт конституції. Хоча раніше він обіцяв зробити це у середині грудня. Найближчими днями проєкт нової конституції має бути винесений на громадське обговорення.
Якщо нас підтримають люди, ми, нинішня влада, у тому числі президент і парламент, повинні будемо перебудовувати систему в країні відповідно до цієї Конституції. Але якщо хтось думає, що ми все це приймемо і викинемо, і почнеться хаос, цього не буде,
– пообіцяв Лукашенко.
Що відомо про оновлену конституцію Білорусі
У проєкті, розробленому скликаною Лукашенком конституційною комісією пропонується закріпити за урядом низку повноважень президента.
Водночас білоруський лідер заявляв про необхідність зберігати сильну президентську владу в республіці. Він наголошував, що президент і надалі залишатиметься головним у тих сферах, "де вирішуються найважливіші питання для будь-якого резидента, суб'єкта господарювання та держави загалом".
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