Об этом сказал в четверг на совещании с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения Конституции самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Интересно Возможен, но не сейчас: в Беларуси вновь задумываются над отменой смертной казни

Лукашенко пообещал вскоре опубликовать свой проект конституции. Хотя раньше он обещал сделать это в середине декабря. В ближайшие дни проект новой конституции должен быть вынесен на общественное обсуждение.

Если нас поддержат люди, мы, нынешняя власть, в том числе президент и парламент, должны будем перестраивать систему в стране в соответствии с этой Конституцией. Но если кто-то думает, что мы все это примем и выбросим, и начнется хаос, этого не будет,

– пообещал Лукашенко.

Что известно об обновленной Конституции Беларуси

В проекте, разработанном созванной Лукашенко конституционной комиссией предлагается закрепить за правительством ряд полномочий президента.

Обратите внимание! Ни один эксперт из оппонентов режима не был допущен к разработке проекта Конституции, детали проекта малоизвестны. До общественного обсуждения останется менее 2 месяцев.

В то же время белорусский лидер заявлял о необходимости сохранять сильную президентскую власть в республике. Он подчеркивал, что президент и в дальнейшем будет оставаться главным в тех сферах, "где решаются важнейшие вопросы для любого резидента, субъекта хозяйствования и государства в целом".

Что стоит знать об Александре Лукашенко: смотрите видео