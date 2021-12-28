З нової редакції пропонують прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною".
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Втрата без'ядердного статуса
На відміну від України, яка, можна сказати, сама відмовилась від ядерної зброї, у Білорусі її ніколи не було. Втім, схоже, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив полякати сусідів.
Замість пункту про без'ядерний статус у конституцію пропонують додати слова, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".
Інші цікаві зміни
- Раніше ми вже проводили огляд запропонованих змін до білоруської конституції. Зокрема вони стосуються посади президента.
- Так, білорусам пропонують обмежити перебування однієї людини на цій посаді лише до двох термінів. Подбав Лукашенко й про себе – він заклав у проєкт норму, яка після закінчення повноважень зробить його недоторканним.
- Провести референдум щодо змін до конституції планують вже в лютому 2022 року. Втім, конкретної дати поки що досі не назвали.
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