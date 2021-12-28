З нової редакції пропонують прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною".

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Втрата без'ядердного статуса

На відміну від України, яка, можна сказати, сама відмовилась від ядерної зброї, у Білорусі її ніколи не було. Втім, схоже, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив полякати сусідів.

Замість пункту про без'ядерний статус у конституцію пропонують додати слова, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

Інші цікаві зміни

Раніше ми вже проводили огляд запропонованих змін до білоруської конституції. Зокрема вони стосуються посади президента.

Так, білорусам пропонують обмежити перебування однієї людини на цій посаді лише до двох термінів. Подбав Лукашенко й про себе – він заклав у проєкт норму, яка після закінчення повноважень зробить його недоторканним.

Провести референдум щодо змін до конституції планують вже в лютому 2022 року. Втім, конкретної дати поки що досі не назвали.

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