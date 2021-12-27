Президента можуть змістити з посади Всебілоруськими народними зборами. Зокрема, якщо той систематично або грубо порушуватиме конституцію, вчинить держзраду чи інший важкий злочин

До теми Казаський сценарій: Лукашенко змінює конституцію Білорусі та послаблює роль президента

Обмеження на число президентських термінів почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Зауважимо, що зараз білоруського президента достроково може звільнити парламент. Причина – нездатність виконувати обов'язки через стан здоров'я.

Які ще зміни стосуються президента

Якщо президент Білорусі загине внаслідок замаху, теракту, військової агресії або інших дій насильницького характеру, в країні запровадять надзвичайний чи військовий стан.

Замінить главу держави тоді спікер Ради (білоруського сенату). Наразі у таких випадках президента повинен заміняти прем'єр.

Президент, чиї повноваження закінчились, зможе стати довічним сенатором. Його не зможуть притягнути до відповідальності за дії, які він вчиняв на посаді. Таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зможе у будь-якому випадку уникнути покарання.

Що таке Всебілоруські збори

У Конституції передбачили Всебілоруські народні збори – це вищий представницький орган народовладдя, який матиме право законодавчої ініціативи. Орган зможе призначати членів та голів верховного та конституційного судів та центрвиборчкому. Раніше таке право мали тільки президент та парламент.

До зборів входитимуть представники законодавчої, виконавчої, судової влади та громадянського суспільства. Загалом їх має бути 1200 осіб. Обиратимуть членів на 5 років, вони збиратимуться не рідше, ніж 1 раз на рік.

Зміни щодо виборів та парламенту

Термін повноцінного парламенту збільшується з 4 до 5 років. Важливо, що його не можна буде розпустити в перший та останній рік роботи.

У проєкті зазначили, що вибори не можуть фінансувати іноземці.

До слова, державними мовами залишаються білоруська та російська.

Коли буде референдум для оновлення Конституції

Точну дату проведення референдуму для оновлення Конституції Білорусі ще не оголосили. Однак, як пишуть ЗМІ, він має відбутися вже після Нового року. Мовиться про другу половину лютого.

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