Президента могут сместить с должности Всебелорусским Народным собранием. В частности, если тот систематически или грубо будет нарушать Конституцию, совершит госизмену или другое тяжкое преступление.

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Ограничение на число президентских сроков начнет действовать после вступления в должность новоизбранного президента. Заметим, что сейчас белорусского президента досрочно может уволить парламент. Причина – неспособность выполнять обязанности по состоянию здоровья.

Какие еще изменения касаются президента

Если президент Беларуси погибнет в результате покушения, теракта, военной агрессии или других действий насильственного характера, в стране введут чрезвычайное или военное положение.

Заменит главу государства тогда спикер Совета (белорусского сената). Сейчас в таких случаях президента должен заменять премьер.

Президент, чьи полномочия закончились, сможет стать пожизненным сенатором. Его не смогут привлечь к ответственности за действия, которые он совершал в должности. Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сможет в любом случае избежать наказания.

Что такое Всебелорусское собрание

В Конституции предусмотрели Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия, который будет иметь право законодательной инициативы. Орган сможет назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома. Раньше такое право имели только президент и парламент.

В собрание будут входить представители законодательной, исполнительной, судебной власти и гражданского общества. Всего их должно быть 1200 человек. Выбирать членов будут на 5 лет, они будут собираться не реже, чем 1 раз в год.

Изменения относительно выборов и парламента

Срок полноценного парламента увеличивается с 4 до 5 лет. Важно, что его нельзя будет распустить в первый и последний год работы.

В проекте отметили, что выборы не могут финансировать иностранцы.

К слову, государственными языками остаются белорусский и русский.

Когда будет референдум для обновления Конституции

Точную дату проведения референдума для обновления Конституции Беларуси еще не объявили. Однако, как пишут СМИ, он должен состояться уже после Нового года. Речь идет о второй половине февраля.

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