Стратегічна політика Путіна: як Кремль долучається до підтримки терористичних режимів у світі

Кремль мав намір передати єменським хусітам ракети та інше озброєння для атак на Ізраїль, проте зрештою відмовився від цієї ідеї. Остаточне рішення Владімір Путін ухвалив під тиском США та Саудівської Аравії.

Очільник Кремля у такий спосіб намагався використати проксі сили Ірану, якими є хусіти, для опосередкованої конфронтації із Заходом. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що раніше Путін також не нехтував контактами з терористичними режимами.

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Мають "тісні" стосунки

Загалом підтримка всіх терористичних режимів у світі – фінансова, дипломатична, військова – це стратегічна політика Путіна.

Очільник Кремля стоїть за багатьма терористичними актами. Зараз відбуваються важкі зворушення у Великій Британії, і там також виявили "російський слід",

– наголосив журналіст.

Росія також залучена до конфлікту на Близькому Сході. Після того, як у жовтні 2023 року на Ізраїль напав ХАМАС, його представники одразу приїхали до Москви. Відповідно Росія може надати також підтримку єменським хусітам.

Проте з ними у Кремля не такі "тісні" стосунки як з "Хезболлою", ХАМАС та афганськими терористами,

– зауважив Ігор Яковенко.

Що відомо про намір Путіна передати зброю хусітам