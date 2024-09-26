"Гра із Заходом": чого хоче досягти Путін, говорячи про зміну ядерної доктрини

Російський диктатор Владімір Путін вкотре вдався до ядерного шантажу й оголосив про зміни у ядерній доктрині. Так намагається знову налякати Захід та відмовити від рішення надати дозвіл бити західним озброєнням по території Росії.

Не треба забувати, що ядерні об'єкти країни-агресорки вже раніше були ціллю атак України. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, нагадавши, що були уражені системи, які належать до ядерної тріади.

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Що ховається за заявами Путіна

Для України сигнали, які знову йдуть з Кремля, не мають жодного значення. Вони не впливають на стратегію тих чи інших дій. Крім того, якщо говорити про засоби, які були перелічені Путіним, то ще у 2022 році багато аналітиків звертали увагу на те, що використання тактичної ядерної зброї вже легалізовано в межах російської армії

Ба більше, рішення про її використання взагалі можна ухвалювати на батальйонному рівні або на рівні окремо взятої армії. Для цього не потрібна вказівка від Владіміра Путіна.

Тому фактично це лише гра слів, яка орієнтована на країни західного світу та спрямована на те, щоб обмежити можливості України щодо отримання розширених повноважень використання західної зброї. Або для того, щоб вплинути на пакети допомоги, які планують нам передавати,

– підкреслив Богдан Долінце.

Важлива складова полягає в тому, що Росія має не тільки ядерну зброю, але й елемент ядерної тріади, тобто боєголовки, які використовують кінетичну енергію. Це роблять носії ядерної зброї, але без самого ядерного боєзаряду. Наприклад, у 2016 році були випробування цих боєголовок.

"Бачимо, що використання таких видів озброєнь не відбувалося, хоча вони не віднесені до ядерної зброї. Це схоже виключно на гру із Заходом", – підсумував авіаційний експерт.

Нагадаємо, що Владімір Путін 25 вересня провів екстрене засідання Радбезу. Там заявив про зміни ядерної доктрини, зокрема було розширено опис держав та військових союзів, проти яких здійснюється ядерне стримування. Також напад неядерної держави з підтримкою ядерної тепер розглядається як спільний напад на Росію.