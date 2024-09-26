"Игра с Западом": чего хочет достичь Путин, говоря об изменении ядерной доктрины

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибегнул к ядерному шантажу и объявил об изменениях в ядерной доктрине. Так пытается снова напугать Запад и отговорить от решения предоставить разрешение бить западным вооружением по территории России.

Не надо забывать, что ядерные объекты страны-агрессора уже ранее были целью атак Украины. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, напомнив, что были поражены системы, которые относятся к ядерной триаде.

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Что скрывается за заявлениями Путина

Для Украины сигналы, которые снова идут из Кремля, не имеют никакого значения. Они не влияют на стратегию тех или иных действий. Кроме того, если говорить о средствах, которые были перечислены Путиным, то еще в 2022 году многие аналитики обращали внимание на то, что использование тактического ядерного оружия уже легализовано в пределах российской армии

Более того, решение о его использовании вообще можно принимать на батальонном уровне или на уровне отдельно взятой армии. Для этого не требуется указание от Владимира Путина.

Поэтому фактически это лишь игра слов, которая ориентирована на страны западного мира и направлена на то, чтобы ограничить возможности Украины по получению расширенных полномочий использования западного оружия. Или для того, чтобы повлиять на пакеты помощи, которые планируют нам передавать,

– подчеркнул Богдан Долинце.

Важная составляющая заключается в том, что Россия имеет не только ядерное оружие, но и элемент ядерной триады, то есть боеголовки, которые используют кинетическую энергию. Это делают носители ядерного оружия, но без самого ядерного боезаряда. Например, в 2016 году были испытания этих боеголовок.

"Видим, что использование таких видов вооружений не происходило, хотя они не отнесены к ядерному оружию. Это похоже исключительно на игру с Западом", – подытожил авиационный эксперт.

Напомним, что Владимир Путин 25 сентября провел экстренное заседание Совбеза. Там заявил о изменениях ядерной доктрины, в частности было расширено описание государств и военных союзов, против которых осуществляется ядерное сдерживание. Также нападение неядерного государства с поддержкой ядерной теперь рассматривается как совместное нападение на Россию.