Росія може піти в наступ з кількох напрямків одночасно: яка мета агресора

У ГУР Міноборони повідомили, що Росія може готувати одночасний наступ зі Сходу та Півночі України. Для того, щоб спрогнозувати ймовірний сценарій розвитку подій треба зрозуміти мету окупантів.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, перед росіянами стоїть кілька завдань.

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Яка мета окупантів

Так, завдання-мінімум російських загарбників в Україні полягає у наступному:

втримати окуповані території на Півдні нашої держави та зберегти сухопутний коридор до півострова Крим;

спробувати розширити межі окупованих територій України. Насамперед вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас завдання-максимум окупантів передбачає спроби атакувати та захопити більшу частину територій України. Наприклад, окупувати якесь велике місто на лівому березі Дніпра.

Ось це мета, яка ставиться. Захопити якесь місто – це завдання-максимум,

– сказав військовий експерт.

Утім, росіянам навряд вдасться досягти цієї мети.

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З яких напрямків росіяни можуть наступати

З огляду на мету окупантів можна припустити, що для того, щоб не давати українським військам концентруватися на Півдні, загарбники атакуватимуть з Півночі та Сходу. Основний напрямок удару ворога може бути з району Бєлгородської та Курської областей Росії, щоб не розтягувати "плече" логістичних ланцюжків окупантів.

Натомість допоміжним напрямок може стати або Білорусь, щоб відтягнути наші сили та засоби, або безпосередньо Південний напрямок – з району Мелітополя чи Токмака. Це один зі сценаріїв, які можуть бути.

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У якому разі плани ворога "посиплються"

"Є інший сценарій. Згідно з ним, українським військам вдасться прорвати оборону противника, ворог посиплеться та буде вимушений розподіляти свої зусилля та фактично "розпливтися" по усій лінії фронту – йому не вдасться сконцентрувати на якійсь окремій ділянці великі сили та можливості", – розповів військовий експерт.

За його словами, класичним прикладом як може "розпливтися" оборона окупантів є Бахмут, куди вони кинули велику кількість своїх сил та засобів. Утім, змушені були змушені перекинути частину з них до Кремінної, де наступають ЗСУ. А також маневрують на Півдні, оскільки бояться, що наступ може бути й звідти.