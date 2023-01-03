Россия может пойти в наступление с нескольких направлений одновременно: какова цель агрессора

В ГУР Минобороны сообщили, что Россия может готовить одновременное наступление с Востока и Севера Украины. Для того чтобы спрогнозировать вероятный сценарий развития событий, нужно понять цель оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, перед россиянами стоит несколько задач.

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Какова цель оккупантов

Так, задача-минимум российских захватчиков в Украине состоит в следующем:

удержать оккупированные территории на Юге нашего государства и сохранить сухопутный коридор до полуострова Крым;

попытаться расширить границы оккупированных территорий Украины. В первую очередь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В то же время задача-максимум оккупантов предусматривает попытки атаковать и захватить большую часть территорий Украины. Например, оккупировать какой-нибудь большой город на левом берегу Днепра.

Вот это цель, которая ставится. Захватить какой-то город – это задача-максимум,

– сказал военный эксперт.

Впрочем, россиянам вряд ли удастся добиться этой цели.

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С каких направлений россияне могут наступать

Учитывая цель оккупантов, можно предположить, что для того, чтобы не давать украинским войскам концентрироваться на Юге, захватчики будут атаковать с Севера и Востока. Основное направление удара врага может быть из района Белгородской и Курской областей России, чтобы не растягивать "плечо" логистических цепочек оккупантов.

Вспомогательным направлением может стать либо Беларусь, чтобы оттянуть наши силы и средства, либо непосредственно Южное направление – из района Мелитополя или Токмака. Это один из сценариев, которые могут быть.

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В каком случае планы врага "посыпятся"

"Есть другой сценарий. Согласно ему, украинским войскам удастся прорвать оборону противника, враг посыплется и будет вынужден распределять свои усилия и фактически "расплыться" по всей линии фронта – ему не удастся сконцентрировать на каком-то отдельном участке большие силы и возможности", – рассказал военный эксперт.

По его словам, классическим примером, как может "расплыться" оборона оккупантов, является Бахмут, куда они бросили большое количество своих сил и средств.

Впрочем, вынуждены были перебросить часть из них в Кременную, где наступают ВСУ. А также маневрируют на Юге, потому что боятся, что наступление может быть и оттуда.