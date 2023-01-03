Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, перед росіянами стоїть кілька завдань.

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Яка мета окупантів

Так, завдання-мінімум російських загарбників в Україні полягає у наступному:

втримати окуповані території на Півдні нашої держави та зберегти сухопутний коридор до півострова Крим;

спробувати розширити межі окупованих територій України. Насамперед вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас завдання-максимум окупантів передбачає спроби атакувати та захопити більшу частину територій України. Наприклад, окупувати якесь велике місто на лівому березі Дніпра.

Ось це мета, яка ставиться. Захопити якесь місто – це завдання-максимум,

– сказав військовий експерт.

Утім, росіянам навряд вдасться досягти цієї мети.

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З яких напрямків росіяни можуть наступати

З огляду на мету окупантів можна припустити, що для того, щоб не давати українським військам концентруватися на Півдні, загарбники атакуватимуть з Півночі та Сходу. Основний напрямок удару ворога може бути з району Бєлгородської та Курської областей Росії, щоб не розтягувати "плече" логістичних ланцюжків окупантів.

Натомість допоміжним напрямок може стати або Білорусь, щоб відтягнути наші сили та засоби, або безпосередньо Південний напрямок – з району Мелітополя чи Токмака. Це один зі сценаріїв, які можуть бути.

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У якому разі плани ворога "посиплються"

"Є інший сценарій. Згідно з ним, українським військам вдасться прорвати оборону противника, ворог посиплеться та буде вимушений розподіляти свої зусилля та фактично "розпливтися" по усій лінії фронту – йому не вдасться сконцентрувати на якійсь окремій ділянці великі сили та можливості", – розповів військовий експерт.

За його словами, класичним прикладом як може "розпливтися" оборона окупантів є Бахмут, куди вони кинули велику кількість своїх сил та засобів. Утім, змушені були змушені перекинути частину з них до Кремінної, де наступають ЗСУ. А також маневрують на Півдні, оскільки бояться, що наступ може бути й звідти.