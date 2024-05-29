Яку зброю Росія хоче отримати від Судану

Повідомлення про те, що Росія по всьому світу намагається знайти джерела постачання техніки для своєї армії, надходять уже не вперше. Через дипломатичні канали Москва намагалася викуповувати раніше поставлену зброю та техніку країнам Азії, Африки і навіть Латинської Америки.

"Суповий набір" від Судану

Щодо інформації про Судан, то трохи математичної частини не зашкодить. Варто проаналізувати, що було на озброєнні збройних сил цієї країни до початку чергової громадянської війни у ​​2023 році і що, перш за все, може просити Росія.

Читайте також Путін мріє про "майдан навпаки" в Україні

У складі суданської армії була дуже солідна танкова компонента.

Т-72 (радянського та іранського виробництва) – понад 700 одиниць;

Т-54/55 (радянські та китайські аналоги) – понад 400 одиниць;

Тип-96 (китайський танк, що багато скопіював з Т-72) – 200 одиниць.

Саме танки Москва буде вимагати насамперед. Решта номенклатури з техніки не настільки численна, як танкова.

У Судані мали явний фетиш на ОБТ. Але варто відзначити велику кількість БМП-1/2 – понад 100 одиниць, що так само може увійти до списку побажань Росії.

До теми У Росії проявляється цікава тенденція з втратами

Також Росію може зацікавити китайська 107-міліметрова РСЗВ "Тип-63", що сотнями поставлялася Судану, хоча у неї калібр снарядів не зовсім російський. Також держава-агресорка може зацікавитися зенітними засобами ЗПУ-2/4 і С-60, що зараз стають для неї актуальними як ніколи. А С-60 взагалі отримала друге життя в межах виробництва російських ган-траків.

Саме такий "суповий набір" Москва може попросити у Судану. Це хоч і не райдужна новина, але вона підкреслює той факт, що процес виснаження власних запасів, що дісталися у спадок від СРСР, змушує Росію активно шукати нових постачальників.

Третій рік війни – демілітаризація та денацифікацію йдуть за планом.