Збільшили виробництво у кілька разів: Буданов назвав, яку зброю масово виготовляють у Росії

Росіяни вже вичерпали усі радянські запаси озброєння. Наразі окупанти зосередилися на виробництві двох видів озброєння.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Він додав, що деякі плани Кремля з виробництва лише здаються масштабними, однак у сучасних реаліях війни – це ніщо, передає 24 Канал.

До теми Треба реально дивитися на речі, – Буданов про перенесення війни на територію Росії

У виробництві якої зброї просунулися росіяни

Буданов заявив, що росіяни вже вичерпали усі резерви, які у них були. Зокрема, мовиться про радянські запаси боєприпасів, які за понад 2 роки війни вже "утилізували".

Що стосується нового виробництва, то у ГУР наголошують, що за деякими номенклатурами окупанти вийшли на серйозний рівень, однак це не такий широкий спектр, як може здаватися.

До прикладу, у цифрах, щоб було зрозуміло. Їхні новітні винищувачі Су-57, якими вони дуже пишаються, – не факт, що буде виготовлено, як заплановано, але план на 2024 рік – 12 літаків. Це не такі великі цифри, як багатьом здається,

– пояснив Буданов.

Що стосується танків, то Росія планує у 2024 році виготовити 149 танків Т-90М. Однак, як наголосив Буданов, за такої інтенсивності бойових дій та кількості застосованої техніки – це ніщо.

Втім, ворог успішно виготовляє засоби ураження. Так, росіяни наростили виробництво ракет, особливо – "Іскандерів", на інших типах окупанти менше акцентували. Буданов додав, що саме зараз ворог активно використовує "Іскандер-М" для ударів по території України.

Також у розвідці додали, що величезна проблема – керовані авіабомби.

Їхнє виробництво збільшено у кілька разів. І це величезна проблема для лінії фронту, бо це все озброєння, яке діє на тактичній глибині. Їхній вплив відчувають безпосередньо військові на лінії бойового зіткнення і поряд з нею,

– резюмував Буданов.

Раніше Буданов повідомляв, що російська економіка продовжує падати. Свого піка криза досягне влітку 2025 року, коли спад буде найбільше відчутний серед населення.