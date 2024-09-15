Увеличили производство в несколько раз: Буданов назвал, какое оружие массово производят в России

Россияне уже исчерпали все советские запасы вооружения. Сейчас оккупанты сосредоточились на производстве 2 видов вооружения.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Он добавил, что некоторые планы по производству Кремля только кажутся масштабными, однако в современных реалиях войны – это ничто, передает 24 Канал.

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В производстве какого оружия продвинулись россияне

Буданов заявил, что россияне уже исчерпали все резервы, которые у них были. В частности, говорится о советских запасах боеприпасов, которые за более чем 2 года войны уже "утилизировали".

Что касается нового производства, то в ГУР отмечают, что по некоторым номенклатурам оккупанты вышли на серьезный уровень, однако это не такой широкий спектр, как может показаться.

К примеру, в цифрах, чтобы было понятно. Их новейшие истребители Су-57, которыми они очень гордятся, – не факт, что будет изготовлено, как запланировано, но план на 2024 год – 12 самолетов. Это не такие большие цифры, как многим кажется,

– объяснил Буданов.

Что касается танков, то Россия планирует в 2024 году изготовить 149 танков Т-90М. Однако, как отметил Буданов, при такой интенсивности боевых действий и количества применяемой техники – это ничто.

Впрочем, враг успешно производит средства поражения. Так, россияне нарастили производство ракет, особенно – "Искандеров", на других типах оккупанты меньше акцентировали. Буданов добавил, что именно сейчас враг активно использует "Искандер-М" для ударов по территории Украины.

Также в разведке добавили, что огромная проблема – управляемые авиабомбы.

Их производство увеличено в несколько раз. И это огромная проблема для линии фронта, потому что это все вооружение, которое действует на тактической глубине. Их влияние испытывают непосредственно военные на линии боевого соприкосновения и рядом с ней,

– резюмировал Буданов.

Ранее Буданов сообщал, что российская экономика продолжает падать. Своего пика кризис достигнет летом 2025 года, когда спад будет больше всего ощутим среди населения.