Ворог не відмовився від своїх намірів: чи наважиться Путін оголосити мобілізацію

Після численних спроб наступати на Авдіївку Росія зосередила свої зусилля на Бахмутському напрямку. При цьому Кремль, здається, зовсім не турбує суттєве зростання втрат особового складу, хоча це створює для нього серйозні загрози.

Такою думкою із 24 Каналом поділився народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він припустив, що Росії не вдасться пройти наступні пів року війни без оголошення мобілізації.

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Ситуація на Східному фронті

Важливо розуміти, що Москва, проводячи атаки поблизу Бахмута, водночас не відмовилась від свого наміру оточити Авдіївку, яка продовжує перебувати в загрозливому становищі.

Однак зі стратегічної точки зору, гіпотетична втрата Авдіївки не матиме суттєвого впливу на загальну ситуацію на сході України. Це відрізняє її, приміром, від Лиману та Куп’янську,

"Противник продовжує насідати (на позиції Сил оборони на Сході – 24 Канал). Він не відмовився від своїх намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, задекларованих ще перед початком повномасштабного вторгнення", – наголосив нардеп.

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Росія не зможе обійтись без мобілізації

Ще на початку літа 2023 року Москва почала планувати нову мобілізацію, оскільки прихований набір контрактників не дозволяв їй отримати суттєву перевагу на полі бою. Однак попри ці приготування згодом стало відомо, що агресор відмовиться від проведення мобілізації до переобрання Владіміра Путіна на новий термін.

Президентські вибори в Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Водночас, за повідомленням ГУР, завдяки прихованій мобілізації Кремлю вдається отримувати близько. Однак після масштабних штурмів Авдіївки втрати ворога суттєво виросли починають перевищувати кількість новонабраних військових.

"Я слабо вірю, що підтримуючи поточний рівень наступальних дій, Росія зможе обійтися без мобілізації (до березня – 24 Канал). Можливо, Росії доведеться все ж таки провести призов до кінця цього року, щоб поповнити особовий склад бойових підрозділів”, – припустив Костенко.

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