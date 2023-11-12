Враг не отказался от своих намерений: решится ли Путин объявить мобилизацию

После многочисленных попыток наступать на Авдеевку, Россия сосредоточила свои усилия на Бахмутском направлении. При этом Кремль, похоже, совсем не беспокоит существенный рост потерь личного состава, хотя это создает для него серьезные угрозы.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он предположил, что России не удастся пройти следующие полгода без объявления мобилизации.

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Ситуация на Восточном фронте

Важно понимать, что Москва, проводя атаки вблизи Бахмута, не отказалась от своего намерения окружить Авдеевку, которая продолжает находиться в угрожающем положении.

Однако со стратегической точки зрения гипотетическая потеря Авдеевки не будет оказывать существенного влияния на общую ситуацию на востоке Украины. Это отличает ее, например, от Лимана и Купянска,

"Противник продолжает наседать (на позиции Сил обороны на Востоке - 24 Канал). Он не отказался от своих намерений выйти на границы Донецкой и Луганской областей, задекларированных еще перед началом полномасштабного вторжения", – подчеркнул нардеп.

Роман Костенко о ситуации на фронте и угрозах со стороны России

Россия не сможет обойтись без мобилизации

Еще в начале лета 2023 Москва начала планировать новую мобилизацию, поскольку скрытый набор контрактников не позволял ей получить существенное преимущество на поле боя. Однако, несмотря на эти приготовления, впоследствии стало известно, что агрессор откажется от проведения мобилизации до переизбрания Владимира Путина на новый срок.

Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. В то же время, по сообщению ГУР, благодаря скрытой мобилизации Кремля удается получать близко. Однако после масштабных штурмов Авдеевки потери врага существенно выросли, начинают превышать количество новонабранных военных.

"Я слабо верю, что, поддерживая текущий уровень наступательных действий, Россия сможет обойтись без мобилизации (до марта – 24 Канал). Возможно, России придется все же провести призыв до конца этого года, чтобы пополнить личный состав боевых подразделений", – предположил Костенко.

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