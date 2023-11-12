Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении россияне активизировались. Они пытаются отбить ранее утраченные позиции.
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ВСУ отбивают атаки
Сырский подчеркнул, что Силы обороны действуют профессионально.
На Бахмутском направлении российские оккупанты перешли от обороны к штурмовым действиям, в течение суток украинские защитники отбили 15 атак вражеской армии. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.
На Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны,
– сказал он.
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных удара, а также совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надии Луганской области, где наши защитники отбили 7 атак.
- На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.
- На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак.
- На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 22 атаки врага.