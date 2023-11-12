Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении россияне активизировались. Они пытаются отбить ранее утраченные позиции.

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ВСУ отбивают атаки

Сырский подчеркнул, что Силы обороны действуют профессионально.

На Бахмутском направлении российские оккупанты перешли от обороны к штурмовым действиям, в течение суток украинские защитники отбили 15 атак вражеской армии. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

На Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны,

– сказал он.

Ситуация на фронте