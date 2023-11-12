Какие войска россияне стянули под Авдеевку

Два дня назад военный преступник, находящийся в розыске Международного уголовного суда Владимир Путин, второй раз за короткий срок посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Для понимания, даже во время наступления на Бахмут Путин не посещал штаб ЮВО, а здесь два визита с разницей в месяц.

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Это лишний раз говорит о том, насколько для Путина важно до Нового года и выборов в России достичь на фронте любой победы, которую можно было бы скормить потребителям "информационного фастфуда" как нечто эпическое и большое достижение.

Именно поэтому в районе Авдеевки сейчас сконцентрирована самая большая масса сил и средств на длину фронта. Здесь есть подразделения 2, 8 и 41 общевойсковой армии, подтягиваются дополнительные силы 90 танковой дивизии. Все это усиливается "мясными" подразделениями "Шторм Z" и "БАРС".

Кроме того, в районе Авдеевки сконцентрирован один из самых мощных артиллерийских потенциалов оккупантов. Здесь расположены 120, 232, 385 артиллерийских бригад и 944 артиллерийский полк. Кроме того, размещен 1 БрРХБЗ, в результате чего мы можем наблюдать уже довольно редкий "Солнцепек".

После взятия под контроль Авдеевского террикона оккупантам удалось перейти на правую сторону от железной дороги и продолжить движение в направлении Степового и Коксохима. Однако закрепиться на местности им так и не удается. Несмотря на наличие в оккупантов серьезного артиллерийского потенциала, воспользоваться им максимально эффективно они не могут. Все потому, что большинство господствующих высот под контролем Сил обороны Украины. Россияне пока оперируют в районе одной господствующей высотой, которая не дает им возможности развернуться.

Сейчас важно не давать врагу закрепиться на левой стороне от железной дороги, что не позволит начать оккупантам более слаженные штурмовые действия по Степовому и зайти на Коксохим.

Любой ценой

Развить успех с Водяного на Пивничное врагу не удается. Серьезных изменений после того, как Силы обороны Украины вытеснили россиян 7 ноября с ряда позиций к югу от Балки, не произошло. Хотя упорные бои в этом секторе не утихают 24 часа в сутки.

Интересно В осознании тупика есть один плюс

Так что то, что по замыслу российского командования должно было длиться несколько суток, продлится уже месяц.

Российские войска несут в районе тяжелые потери. В сутки утилизируется от нескольких рот до полноценного батальона. Однако, несмотря на первоначальный провал своего наступления и колоссальные потери, оккупанты от своих целей отступать не планируют, а недавние визиты Путина лишь подтверждают, насколько для него важно захватить Авдеевку. Любой ценой и любой кровью.

С другой стороны, это говорит и о неминуемом истощении не просто подразделений, но и негативном влиянии на целые группы войск, что скажется на всей оккупационной группировке в целом.