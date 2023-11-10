Но с другой стороны, каждый день стабильного положения на фронте, который сейчас выгрызают наши воины – это каждый день для того, чтобы Украина смогла найти решение по выходу из позиционной войны и ускорить темп боев против врага. Если рассуждать именно в таком ракурсе, то увидим кое-что важное.

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Что происходит на фронте

Через месяц штурмов на Авдеевском направлении армия России потеряла 7,5 тысячи "штыков" и более 200 единиц техники. Но поскольку эти потери меньше даже уровня 25% от начального количества группировки российских войск, то оккупанты и дальше способны проводить штурмовые действия и осаду Авдеевки.

Тот факт, что россияне в разы увеличили использование дронов возле Авдеевки, означает лишь то, что они отрабатывают формат использования ударных БПЛА вместо легких бронемашин для поддержки действий своих штурмовых групп. В попытках продавить нашу оборону у Авдеевки враг ставит не только на пехоту, но и на огневую мощь также: кроме авиации и рекордных чисел по сбросу крылатых авиабомб, россияне пошли на массированное использование "классической" артиллерии, реактивных кассетных боеприпасов и огнеметных танков "Солнцепек".

По данным из открытых источников, из Авдеевского коксохима эвакуировали все ценное оборудование и весь до последнего гражданский персонал. Это в свою очередь может свидетельствовать о переходе контроля над территорией объекта полностью в руки наших защитников.

В боях за Бахмут наступил новый этап – одновременно наступать пытаются и наши войска, и враг. Россияне пытаются не только отразить утраченное в районе Андреевки и Клещиевки, но и пробуют давить в районе Берховки. Ранее в открытом доступе была информация, что здесь группировка российской армии насчитывает более 50 тысяч "штыков". По всей видимости, эта цифра остается неизменной благодаря подкреплению, которое может поступать с территории России.

Купянское и Лиманское направления. Есть показательная статистика, что за месяц боев россияне потеряли немногим менее 1,5 тысячи "штыков", и в то же время более 200 единиц техники. Это действительно существенно объясняет динамику боевых действий на этих отрезках фронта. Выходит, что командование армии России более чувствительно реагирует именно на потери техники, чем на потери живой силы.

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Мариинское направление остается постоянно самым горячим, хотя линия фронта там не двигается никак. Причину такой настойчивости врага объясняют постоянные и результативные удары ВСУ по военным объектам оккупантов в Донецке. Судя по всему, "прилет" по центру обучения операторов БПЛА для них был особенно болезненным.

Юг в целом. На Запорожском направлении россияне тоже постоянно и активно штурмуют, просто это пока не получило должного медийного внимания. Но и любознательные OSINT-эры из DeepState фиксируют, что в районе Вербового наши войска к утру 10 ноября получили новый тактический успех и продвижение по линии фронта.

Динамика боевых действий на левобережной Херсонщине сейчас явно определяется тем, что ни у наших войск, ни у оккупантов там нет достаточной плотности в силах и средствах, чтобы ускорить темп боев. Но и не стоит забывать, что там есть укрепление "линии Суровикина", а прорыв укрепленной линии обороны противника – задача невероятно сложная, и даже преодоление "зубов дракона" не просто как "опрокинул пирамидку и уехал". Поэтому раздавать многообещающие анонсы по Левобережью сейчас точно не стоит.

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Российские захватчики в своих открытых ресурсах жалуются, что наши войска на Левом берегу имеют преимущество в средствах РЭБ, дронах и интенсивности артподдержки. В то же время сами оккупанты здесь делают ставку на "авиационный террор", то есть активное метание управляемых авиабомб, самолеты играют роль авиации.

Россия хвалится увеличением производства оружия

В сообщении пресс-службы ГУР МОУ от 5 ноября об участии работников ведомства в одном из профильных форумов приняли такой интересный пассаж: "Комментируя перспективы штурмовых спецподразделений ГУР МО Украины, наши офицеры отметили важность развития технологической составляющей – прежде всего, беспилотных средств поражения".

Возможно, именно в той плоскости будет лежать один из ключей к перелому ситуации на фронте из "позиционного тупика".

Военно-политическое руководство России в течение последних дней заявляло о якобы увеличении выпуска танков в 7 раз или чуть ли не до 2100 машин за 2023 год. И об ускорении мобилизационных процессов в темпе до 25 тысяч "штыков" за последние 2 недели.

Относительно танков у россиян может быть очень грубая приписка, и они туда, вероятно, вписали все: и новые машины с завода, и расконсервированные Т-55/Т-62, и поремонтированные танки после боев против ВСУ. Что касается темпов мобилизации "штыков", то вопрос открыт в плане, а как быстро они могут послать такое пополнение на фронт. Но в целом, эти цифры могут давать уверенность военно-политическому руководству России, что они способны восстановить свои потери без "перенапряжения сил", а затем способны вести длительные боевые действия против нашей страны.

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ГУР МОУ также публиковало обновленные цифры по арсеналу России, теперь имеющей в запасе 870 дальнобойных ракет всех типов. Но из этого следует одна любопытная тенденция: