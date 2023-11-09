Системная коррупция внутри России – это устойчивая реальность, как широко доказано во всем мире.

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Россия научилась влиять на Запад без военной силы

На протяжении многих лет мы были свидетелями или слышали о приобретении российской элитой роскошной недвижимости, спортивных команд и предпочтения отправлять своих детей на обучение в самые престижные частные университеты на Западе. Уже не удивляют новости о том, как российские бизнесмены или чиновники хвастаются яхтами стоимостью в миллионы долларов. По иронии судьбы так же не удивительно слышать о российских гражданах, проживающих в сталинских бараках без элементарных удобств, таких как санузел, водопровод или отопление.

Коррупция в России не является внутренней проблемой, о которой известно в глобальном масштабе. Она также находится в центре внешней политики страны.

Россия воспринимает демократию как грозного противника, что представляет существенную угрозу действующему режиму. Демократический мир воплощает принципы прозрачности, верховенства права, прав человека и устойчивого экономического развития. Здесь люди имеют привилегию выбирать своих лидеров и выражать несогласие через мирные протесты, когда их не устраивает политика или злоупотребление властью в целях личной выгоды.

Пожалуй, самым главным является то, что в свободном мире голоса людей слышат. Это способствует развитию живого демократического духа, который резко контрастирует с централизованной системой России с ее фальшивой демократией.

Российское руководство признает собственные ограничения. Оно осознает нехватку необходимых возможностей и отставание во внедрении технологических инноваций, в частности в военной сфере, что делает невозможным прямое противостояние своей самой серьезной угрозе – коллективному Западу – путем физической агрессии.

Следовательно, произошел стратегический сдвиг, и они изобрели другой подход – экспорт коррупции. Цель такой неконвенциональной тактики – проникнуть и подорвать изнутри, нанося как можно больший вред путем использования уязвимых мест, а не полагаясь на традиционные военные средства.

Экспорт коррупции принимает различные формы и охватывает меры по типу вмешательства в выборы, хакерские атаки, распространение дезинформации и даже сомнительное использование финансовых рычагов. Последнее предполагает инвестирование в недвижимость и строительство, а также покупку политиков и других влиятельных фигур в целях продвижения своих стратегических интересов. Коррумпирование западных элит является, вероятно, мощным оружием в этом нетрадиционном наборе инструментов, который незаметно подрывает ключевые ценности и институты, которые поддерживает Запад.

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Россия работает не сама

Пожалуй, один из самых шокирующих случаев был раскрыт спецслужбами США и обнародован только год назад. Согласно рассекреченным разведданным, с 2014 года Россия потратила более 300 миллионов долларов на глобальную кампанию, направленную на влияние на внешнеполитические события.

Эта масштабная кампания предусматривала скрытое финансирование политических партий, чиновников и политиков по меньшей мере в двух десятках стран на четырех континентах с целью склонить глобальный политикум на сторону России, включая ослабление международных санкций, примененных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Другие автократические режимы, например Китай, могут использовать те же гибридные методы для усугубления западных демократий. Например, Катар, который много лет финансировал ХАМАС, также коррумпировал ряд политиков ЕС.

Чтобы противостоять влиянию России и других авторитарных режимов на международную политику через экспорт коррупции, нужна комплексная и многоуровневая стратегия, охватывающая правовые, технологические, дипломатические и социальные аспекты. Мировым лидерам жизненно важно коллективно признать высокоуровневую коррупцию значительной угрозой как национальной, так и международной безопасности.

Нужен черный список стран

Что можно сделать, чтобы ограничить экспорт коррупции как инструмент гибридной войны против демократий? Первым шагом является осознание серьезности проблемы. Классический пример – Герхард Шредер, который много лет открыто работал на Россию и до сих пор остается заметной фигурой в немецкой политике. Россия также полностью открыто финансирует ряд европейских ультраправых политиков и партий. Однако эти партии допускаются к участию в выборах, что подрывает демократию.

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Пора признать, что политическая свобода заканчивается там, где в игру вступают деньги из России (или других стран "Оси Зла"). Потому что целью этих денег является разрушение основных институтов и ценностей, обеспечивающих стабильность и развитие демократий.

Поэтому мы советуем запретить политическим партиям и общественным организациям получать деньги из России или из других стран, которые являются союзниками России. Это можно сделать с помощью "черного списка" стран, организаций и частных лиц, связанных с этими режимами.

Опасность "грязных денег" и как с ней бороться

Чтобы этот запрет был эффективным, нужно обеспечить прозрачность финансирования – чтобы эти санкции невозможно было обойти с помощью подставных лиц или компаний. Запад должен эффективнее защищать свои данные и технологии, чтобы их не использовали против самого Запада, а также серьезно относиться к теневым деньгам, которые идут в обратном направлении, особенно через офшоры.

Политические партии и лоббистские организации должны предоставлять подробные отчеты об источниках своих средств и о своих клиентах. Более того, эти отчеты должны быть общедоступными, чтобы СМИ и общественные организации могли проверить их на предмет мошенничества и несоответствий.

Расследовать возможные случаи мошенничества в этой сфере должен независимый государственный орган с соответствующими полномочиями. Также необходимо ввести существенное наказание за нарушение. Такое наказание может включать в себя финансовые санкции, запрет занимать определенные должности или участвовать в определенной деятельности, в частности баллотироваться на выборах.

Целевые санкции не только являются наказанием, но и посылают четкий месседж о том, что коррупционная деятельность будет иметь серьезные последствия на международной арене. Тщательно выявляя и наказывая виновных, страны могут продемонстрировать свою приверженность делу искоренения коррупции и соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Экспорт коррупции из России и других автократий представляет существенную угрозу для демократических стран. Пора принять серьезные меры в этом отношении, усилив правила финансирования политических партий, лоббирования и отмывания денег. Сегодня "грязные деньги", поступающие от авторитарных режимов, представляют реальную угрозу национальной безопасности развитых стран. Это один из самых эффективных инструментов российской гибридной войны, и к нему следует относиться соответственно.