В 2020 году война в Карабахе стала одним из тех первых столкновений, которые заставили подчеркнуть ряд нововведений, необычных тактических решений и обратить внимание на то, что сегодня уже является обыденностью – господство в воздушном пространстве не тяжелой авиации, а небольших жалящих дронов.

Читайте также У нас есть год: что Украина должна сделать в судебной сфере для продолжения движения в ЕС

Как армия Азербайджана обошла армию Армении

До 27 сентября 2020 мне приходилось делать ряд обзоров на карабахскую проблематику. Сравнивая военный потенциал азербайджанской и армянской армий, я всегда выделял несколько важных моментов.

За 30 лет азербайджанская армия разительно изменилась от своего первоначального вида начала 1990-х. Она сделала спорную ставку на закупку очень разнообразного по номенклатуре, неунифицированного вооружения, причем разных иностранных поставщиков.

На первый взгляд это был логистически непродуманный шаг, ведь обслуживать, ремонтировать и обеспечивать унифицированное вооружение намного проще.

Но при этом ставка в закупках делалась на высокотехнологичность вооружений. После войны в Украине мы можем видеть, что имея номенклатуру разнообразной техники и вооружений иностранного производства, при правильном рациональном подходе можно наладить ее обеспечение, а технологии и качество компенсируют все сопутствующие неудобства.

В свою очередь армия Армении осталась глубоко закапсулированной в традиционной советской и постсоветской номенклатуре вооружений. Казалось бы, обслуживать, ремонтировать, снабжать боеприпасами ее легче. По количеству некоторых типов техники она даже превосходила азербайджанский потенциал. Однако это совершенно не помогло ни Армении, ни ее незаконным формированиям в Карабахе доминировать над азербайджанской армией.

Интересно Что на самом деле стоит за "шевченковским фейком"

Конечно, можно говорить о технологиях, опережавших действующие на вооружении у противника. Однако помимо технологического развития, армия Азербайджана усовершенствовала и систему управления. Реформа в армии и изменение управленческих принципов позволяли более эффективно привлечь не только подразделения, но и каждую отдельную единицу.

Опять-таки, система управления войсками в Армении сохранила советскую основу, которая изжила себя морально еще в конце 1970-х.

Алиев сам информировал общество о войне

Великая освободительная война в Карабахе казалась скорее призрачной. Причиной тому были и сплошные минные поля, преграждавшие азербайджанской армии вход в Карабах, фундаментальные линии обороны и рубежи, и в целом, сам классический принцип наступления, предполагавший значительно большие силы наступающей стороны, а не обороняющейся.

Однако азербайджанская армия начала удивлять уже с первых дней 44-х дневной войны, вклиниваясь в линии обороны противника, комплексно применяя воздушные средства поражения, с начальной зачисткой эшелонов ПВО, а затем пуская на охоту Bayraktar TB2 и барражирующие боеприпасы.

Рекомендуем Фарион, снимите мешты и пройдитесь в берцах. Или о пути человека с русскоязычной почвой

На земле же действовали совершенно видоизмененные войска, имевшие преимущество над противником на экстремально опасной территории благодаря другим методам подготовки и управления.

Но, что наиболее поразило, это полная информационная тишина в эфире азербайджанских СМИ и концентрация полноты информирования в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева. Раньше такую централизацию информирования я не видел. Да и в истории не помню подобных фактов, когда не уполномоченное лицо доводило до населения официальную информацию о событиях на фронте, а непосредственно сам верховный главнокомандующий. И в этом был глубокий смысл.