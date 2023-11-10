Але з іншої сторони, кожен день стабільного положення на фронті, який зараз вигризають наші воїни – це кожен день для того, щоб Україна змогла знайти рішення з виходу із позиційної війни, та прискорити темп боїв проти ворога. Якщо міркувати саме з такого ракурсу, то побачимо дещо важливе.

До теми В усвідомленні глухого кута є один плюс

Що відбувається на фронті

За місяць штурмів на Авдіївському напрямку армія Росії втратила 7,5 тисяч "багнетів" та понад 200 одиниць техніки. Але оскільки ці втрати менші навіть за рівень 25% від початкової кількості угрупування російських військ, то окупанти й далі здатні проводити штурмові дії та облогу Авдіївки.

Той факт, що росіяни в рази збільшили використання дронів біля Авдіївки, означає лише те, що вони відпрацьовують формат використання саме ударних БпЛА замість легких бронемашин для підтримки дій своїх штурмових груп. У спробах продавити нашу оборону біля Авдіївки ворог ставить не тільки на піхоту, але й на вогневу міць також: крім авіації та рекордних чисел по скиду крилатих авіабомб, росіяни пішли на масоване використання "класичної" артилерії, реактивних касетних боєприпасів та вогнеметних танків ТОС-1 "Солнцепек".

За даними з відкритих джерел, з Авдіївського коксохіму евакуювали все цінне обладнання та весь до останнього цивільний персонал. Це, своєю чергою, може свідчити про перехід контролю над територією об'єкта повністю в руки наших захисників.

У боях за Бахмут наступив новий етап – одночасно наступати намагаються і наші війська, і ворог. Росіяни намагаються не тільки відбити втрачене в районі Андріївки та Кліщіївки, але й пробують тиснути в районі Берхівки. Раніше у відкритому доступі була інформація, що тут угрупування російської армії налічує понад 50 тисяч "багнетів". Судячи з усього, ця цифра лишається незмінною завдяки підкріпленню, яке може надходити з території Росії.

Куп'янський та Лиманський напрямки. Є показова статистика, що за місяць боїв росіяни втратили дещо менш як 1,5 тисячі"«багнетів", і водночас аж понад 200 одиниць техніки. Це насправді суттєво пояснює динаміку бойових дій на цих відтинках фронту. Виходить, що командування армії Росії більш чутливо реагує саме на втрати техніки, аніж на втрати живої сили.

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Маріїнський напрямок лишається постійно найгарячішим, хоча лінія фронту там не рухається ніяк. Причину такої наполегливості ворога пояснюють постійні та результативні удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів у Донецьку. Судячи з усього, "приліт" по центру навчання операторів БпЛА для них був особливо болючим..

Південь загалом. На Запорізькому напрямку росіяни теж постійно та активно штурмують, просто це поки не отримало належної медійної уваги. Але й допитливі OSINT-ери із DeepState фіксують, що в районі Вербового наші війська на ранок 10 листопада здобули новий тактичний успіх та просування по лінії фронту.

Динаміка бойових дій на лівобережній Херсонщині зараз явно визначається тим, що ані в наших військ, ані в окупантів там нема достатньої щільності у силах та засобах, щоб прискорити темп боїв. Але і не варто забувати, що там є укріплення "лінії Суровікіна", а прорив укріпленої лінії оборони противника – завдання неймовірно складне, та навіть подолання "зубів дракона" не є просто як "перекинув пірамідку й поїхав". Тому роздавати багатообіцяльні анонси по Лівобережжю – зараз точно не варто.

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Російські загарбники у своїх відкритих ресурсах бідкаються, що наші війська на Лівому березі нібито мають перевагу у засобах РЕБ, дронах та інтенсивності артпідтримки. Водночас самі окупанти тут роблять ставку на "авіаційний терор", тобто активне метання керованих авіабомб, літаки відіграють роль авіації.

Росія хвалиться збільшенням виробництва зброї

У повідомленні пресслужби ГУР МОУ від 5 листопада про участь працівників відомства в одному із профільних форумів вжили такий цікавий пасаж: "Коментуючи перспективи штурмових спецпідрозділів ГУР МО України, наші офіцери наголосили на важливості розвитку технологічної складової – передусім, безпілотних засобів ураження".

Можливо, саме у тій площині й лежатиме один із ключів до перелому ситуації на фронті із "позиційного тупика".

Воєнно-політичне керівництво Росії протягом останніх днів заявляло про нібито збільшення випуску танків у 7 разів або ледь чи не до 2100 машин за 2023 рік. Та про прискорення мобілізаційних процесів в темпі до 25 тисяч "штиків" за останні 2 тижні.

Щодо танків у росіян може бути дуже груба приписка, і вони туди ймовірно вписали все: і нові машини із заводу, і розконсервовані Т-55/Т-62, і поремонтовані танки після боїв проти ЗСУ. Щодо темпів мобілізації "багнетів" також питання відкрите у плані, а як швидко вони можуть послати таке поповнення на фронт. Але в цілому, ці цифри можуть давати впевненість воєнно-політичному керівництву Росії, що вони здатні відновити свої втрати без "перенапруження сил", а відтак здатні вести довготривалі бойові дії проти нашої країни.

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ГУР МОУ також публікувало оновлені цифри по арсеналу Росії, яка тепер має в запасі 870 далекобійних ракет усіх типів. Але з цього випливає одна цікава тенденція: