Вони про глухий кут, в який зайшла міжнародна політика демократичного світу.

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Є лише один вихід з глухого кута

Тож я дуже радію всім цим статтям, навіть тим, які вам не сподобалися. Бо це означає, що усвідомлення глухого кута наближається. А з ним наближається і пошук виходу.

Вихід є лише один – поразка Росії та внутрішні політичні зміни в ній. Всі інші сценарії стануть поразкою демократичного світу. Але сьогодні нема усвідомлення цього, а є бажання повернутися в минуле, до "бізнесу як завжди".

Однак вже нема куди повертатися: російський президент Владімір Путін провів перевірку 08.08.08, зробив повернення неможливим у лютому 2014 року й остаточно закріпив 24.02.22.

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Завдання України – переконати демократичний світ, що всі інші шляхи ведуть до пасток, які розставили Москва й Пекін. Щоб виконати цю роботу, нам потрібні спільні надзусилля українських політиків всіх таборів, дипломатів, урядовців, активістів, митців тощо.

Тут вже йдеться не про чиєсь політичне виживання, чиїсь особисті поразки чи перемоги – на кону існування України і навіть більше, ніж це.