Ситуация там непростая, нахождение украинских защитников затруднено. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Защитники напоминают России, что это территория Украины

Спикер рассказал, что на этом участке врага отбросили. Впрочем, ситуация остается непростой.

Населённый пункт фактически расположен рядом с Россией, на направлении линии боевых действий. Поэтому постоянное пребывание там украинских защитников достаточно затруднено. Но, как видим, наши ребята продолжают напоминать России, что это территория Украины,

– заметил Демченко.

Добавил, что украинские военные выходят в село Тополи и постоянно контролируют это направление, чтобы агрессор ни в коем случае не мог там закрепиться.

Установление нашего украинского флага – это шаг для того, чтобы Россия видела, и все захватчики могли чувствовать, что это украинская земля, и здесь им делать нечего,

– подчеркнул спикер.

Кроме того, отметил, что в сентябре пограничники также на этом направлении выходили в те населенные пункты, которые находятся рядом с государственной границей, чтобы установить украинский флаг.

"И ребята будут делать это и дальше, и полностью контролировать эту территорию, чтобы враг не мог там никак закрепиться", – подытожил Демченко.

Обратите внимание! Государственный флаг в селе Тополи подняли бойцы "Стальной границы". Этот населённый пункт расположен в Купянском районе Харьковской области.