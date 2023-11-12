Ситуація там непроста, перебування українських захисників ускладнено. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

До теми Прикордонники підняли український прапор в селі Тополі в сірій зоні на Харківщині

Захисники нагадують Росії, що це територія України

Речник розповів, що на цій ділянці ворога відкинули. Втім, ситуація залишається непростою.

Населений пункт фактично розташований поряд кордону з Росією, на напрямку лінії бойових дій. Тому постійне перебування там українських захисників досить ускладнене. Але, як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України,

– зауважив Демченко.

Додав, що українські військові виходять до села Тополі та постійно контролюють цей напрямок, щоб агресор у жодному разі не міг там закріпитися.

Встановлення нашого українського прапора – це крок для того, щоб Росія бачила, і всі загарбники могли відчувати, що це українська земля, і тут їм робити нема чого,

– наголосив речник.

Окрім того, зазначив, що у вересні прикордонники також на цьому напрямку виходили до тих населених пунктів, які перебувають поряд з державним кордоном, щоб встановити український прапор.

"І хлопці будуть робити це й надалі, і повністю контролювати цю територію, аби ворог не міг там ніяким чином закріпитися", – підсумував Демченко.

Зверніть увагу! Державний прапор у селі Тополі підняли бійці "Сталевого кордону". Цей населений пункт розташований у Куп'янському районі Харківської області.