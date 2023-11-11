Історичними кадрами прикордонники поділилися у мережі. Вони зауважили, що нагадали ворогу, хто тут – господар.

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Бійці "Сталевого кордону" підняли український стяг у прикордонному з Росією населеному пункті Тополі Харківської області, який знаходиться в сірій зоні. Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі,

– мовиться у повідомленні.

Тополі розташовані у Куп'янському районі.

Де розташовані Тополі: показуємо на карті

У селі Тополі підняли український прапор: дивіться відео

Росіянам завдають колосальних втрат

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 11 листопада відомо, що пакетизувати вдалося вже 310 650 окупантів. Окрім того, знищили чимало зброї та техніки. Зокрема, понад 5 тисяч танків та понад 5 тисяч бойових броньованих машин.

Українські герої йдуть вперед, звільняючи населені пункти від російських окупантів. Разом з українським прапором до міст і сіл повертається безпека для місцевих жителів.