Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що погіршення погоди почало впливати на ситуацію на фронті.

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"Погода на фронті вносить свої корективи. Але це не єдина проблема, яка є зараз на Бахмутському напрямку", — сказав Максим Жорін.

Він зауважив, що під Бахмутом російські війська щодня здійснюють спроби наступу, зокрема намагаються атакувати на Півдні та Півночі від міста. За словами Жоріна, ворожі спроби стають частішими та потужнішими.

"Реальна ситуація на фронті дуже далека від якогось навіть натяку на затишшя", — наголосив він.

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