Чому в Росії не закінчуються ракети: ЗМІ назвали 4 варіанти

Обстріл України 15 листопада став найбільшою повітряною атакою Росії за всю війну. Тоді росіяни випустили на територію нашої держави 96 ракет.

Західні та українські офіційні особи неодноразово заявляли, що запаси ракет у Москви скорочуються. Але після ракетних обстрілів цього тижня виникають питання щодо правдивості цих тверджень.

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Які припущення в експертів

Як заявляли українські командири, обстріл об’єктів інфраструктури був давно спланованим. Крім того, є ймовірність, що це була відповідь на відвоювання Херсона. Так чи інакше, масштабна ракетна атака викликає питання про те, наскільки вичерпаний може бути арсенал Росії та чи знайшла Москва альтернативні джерела зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив минулого місяця, що Росія витратила майже 70% довоєнного запасу тих типів ракет, які вона використала під час атаки у вівторок. Зокрема, "Іскандер", "Калібр" і крилаті ракети повітряного базування. Тоді Резніков сказав, що у Росії залишилося лише 609 таких ракет, хоча жодну з цих цифр неможливо перевірити незалежно.

У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 16 жовтня йдеться про те, що масштабна атака на українську цивільну інфраструктуру 10 жовтня, швидше за все, призвела до погіршення російських запасів ракет великої дальності, "що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати інфраструктурні об’єкти".

Представник національної безпеки Джон Кірбі ще у травні припустив, що у Москви було мало високоточних ракет, оскільки вона витратила свої постачання "досить швидко".

Враховуючи ці припущення, виникає питання, як Росії вдалось вчинити наймасштабнішу ракетну атаку за весь час війни?

Які можливі сценарії

Росія звертається за зброєю до Ірану та Північної Кореї

16 листопада в Пентагоні міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія намагається поповнити свій ракетний арсенал, щоб не відставати від вимог на полі бою, "тому вони звертаються до Ірану та Північної Кореї".

Я справді думаю, що ці країни, ймовірно, нададуть їм певні можливості,

– сказав Остін.

Безпілотники іранського виробництва, які атакують Україну є найновішою зброєю Росії в конфлікті. Ба більше, Повітряні сили України повідомляли, що під час атак 15 листопада збили 10 безпілотників Shahed.

Юрій Ігнат заявив, що Іран надішле балістичні ракети до Росії. Наразі невідомо, скільки ракет Тегеран може надати Москві, але ця зброя, за словами речника, матиме радіус дії приблизно 300 – 700 кілометрів.

Північна Корея та Іран заперечували постачання Росії зброї з початку війни.

Росія може будувати більше ракет

Минулого місяця президент Росії Владімір Путін оголосив про збільшення виробництва обладнання та систем, "пов'язаних із забезпеченням спеціальної військової операції" в Україні.

Оборонна розвідувальна компанія заявила, що Росія, швидше за все, накопичила мікрочіпи та іншу технологію, необхідну для створення високоточних ракет. Ймовірно, Росія почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" і крилатих ракет ще до вторгнення.

Росія використовує ракети ППО для нанесення атак

За даними ВПС України, у четвер, 17 листопада, Росія випустила щонайменше 10 зенітних керованих ракет С-300 по містах поблизу лінії фронту.

Створена Росією та експортована в Азію та Східну Європу ракета "земля – повітря" С-300 була вперше розроблена в 1978 році для захисту від повітряних нападів. Новіші покоління ракет можуть вражати літаки, безпілотники та балістичні ракети .

Україна також використовує С-300 із власних запасів для захисту від російських повітряних атак. Ба більше, уламки ракети С-300, яка була запущена для захисту від російських ракет, вважаються причиною загибелі двох людей у ​​польському селі поблизу кордону з Україною.

Але така залежність Росії від С-300 стала одним із сигналів для військових чиновників і експертів про те, що у неї закінчуються крилаті ракети та інша зброя.

Росія тримала в резерві певну зброю для війни проти НАТО

Мало хто із західних офіційних осіб має чітку інформацію про стан російського арсеналу. Але західні військові вважають, що Росія довго тримала резерв ракет та іншої зброї на випадок, якщо вона вступить у війну з НАТО.

Невідомо, чи могла Росія залежати від цих резервів для ударів 15 листопада.

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