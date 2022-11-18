Почему в России не заканчиваются ракеты: СМИ назвали 4 варианта

Обстрел Украины 15 ноября стал самой большой воздушной атакой России за всю войну. Тогда россияне выпустили на территорию нашего государства 96 ракет.

Западные и украинские официальные лица неоднократно заявляли, что запасы ракет в Москве сокращаются. Но после ракетных обстрелов на этой неделе возникают вопросы правдивости этих утверждений.

Читайте также Мир ждет, пока в России закончатся ракеты, – политолог о реакции Запада на массированные атаки

Какие предположения у экспертов

Как заявляли украинские командиры, обстрел объектов инфраструктуры был давно спланирован. Кроме того, есть вероятность, что это был ответ на отвоевание Херсона. Так или иначе, масштабная ракетная атака вызывает вопрос о том, насколько исчерпан может быть арсенал России и нашла ли Москва альтернативные источники оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в прошлом месяце, что Россия потратила около 70% довоенного запаса тех типов ракет, которые она использовала во время атаки во вторник. В частности, "Искандер", "Калибр" и крылатые ракеты воздушного базирования. Тогда Резников сказал, что у России осталось только 609 таких ракет, хотя ни одну из этих цифр невозможно проверить независимо.

В отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 16 октября говорится, что масштабная атака на украинскую гражданскую инфраструктуру 10 октября, скорее всего, привела к ухудшению российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать инфраструктурные объекты".

Представитель национальной безопасности Джон Кирби еще в мае предположил, что у Москвы было мало высокоточных ракет, поскольку она потратила свои поставки "достаточно быстро".

Учитывая эти предположения, возникает вопрос, как России удалось совершить самую масштабную ракетную атаку за все время войны?

Какие возможны сценарии

Россия обращается за оружием к Ирану и Северной Корее

16 ноября в Пентагоне министр обороны Ллойд Остин заявил, что Россия пытается пополнить свой ракетный арсенал, чтобы не отставать от требований на поле боя, "поэтому они обращаются к Ирану и Северной Корее".

Я действительно думаю, что эти страны, вероятно, предоставят им определенные возможности,

– сказал Остин.

Беспилотники иранского производства, которые атакуют Украину, являются новейшим оружием России в конфликте. Более того, Воздушные силы Украины сообщали, что во время атак 15 ноября сбили 10 беспилотников Shahed.

Юрий Игнат заявил, что Иран пришлет баллистические ракеты в Россию. Пока неизвестно, сколько ракет Тегеран может предоставить Москве, но это оружие, по словам спикера, будет иметь радиус действия примерно 300 – 700 километров.

Северная Корея и Иран отрицали поставку России оружия с начала войны.

Россия может строить больше ракет

В прошлом месяце президент России Владимир Путин объявил об увеличении производства оборудования и систем, "связанных с обеспечением специальной военной операции" в Украине.

Оборонная разведывательная компания заявила, что Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другую технологию, необходимую для создания высокоточных ракет. Вероятно, Россия начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до вторжения.

Россия использует ракеты ПВО для нанесения атак

По данным ВВС Украины, в четверг, 17 ноября, Россия выпустила не менее 10 зенитных управляемых ракет С-300 по городам вблизи линии фронта.

Созданная Россией и экспортируемая в Азию и Восточную Европу ракета "земля – воздух" С-300 была впервые разработана в 1978 году для защиты от воздушных нападений. Более новые поколения ракет могут поражать самолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

Украина также использует С-300 из запасов для защиты от российских воздушных атак. Более того, обломки ракеты С-300, которая была запущена для защиты от российских ракет, считаются причиной гибели двух человек в польском селе вблизи границы с Украиной.

Но такая зависимость России от С-300 стала одним из сигналов для военных чиновников и экспертов о том, что у нее кончаются крылатые ракеты и другое оружие.

Россия держала в резерве оружие для войны против НАТО

Мало кто из западных официальных лиц располагает четкой информацией о состоянии российского арсенала. Но западные военные считают, что Россия долго держала резерв ракет и другого оружия в случае, если она вступит в войну с НАТО.

Неизвестно, могла ли Россия зависеть от этих резервов для ударов 15 ноября.

Достойно внимания – у Путина назвали цель массированных атак на Украину: смотрите видео