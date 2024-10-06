Коли Росія перестане купувати снаряди у КНДР: OSINT-аналітик дав відповідь

Владімір Путін поглибив стосунки з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, тож тепер до Росії надходить чимало зброї з КНДР. Насамперед це артилерійські снаряди.

До Росії надходять величезні поставки цих снарядів, хоч вони мають дуже низьку якість. OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко пояснив 24 Каналу, доки Росія зможе користуватися запасами КНДР.

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Не точністю, а кількістю

Британська газета The Times написала, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія на полі бою, надходять до них з Північної Кореї. Це свідчить про те, що російські запаси, як би цим не намагалися лякати, не є нескінченними.

Втім можливість Кремля закривати свої потреби через КНДР видається загрозливою перспективою.

Росія зможе користуватися запасами Північної Кореї доти, доки Північна Корея зможе поставляти їх Росії без загрози для власної безпеки. Чи до потенційної війни умовно з Південною Кореєю. Ніхто ж не знає, що в голові у Кім Чен Ина,

– наголосив Віталій Кононученко.

Артилерійські снаряди КНДР, зокрема 152-го калібру, мають вкрай низьку якість. Про це писала як західна преса, так і навіть самі окупанти.

"Деякі російські військові у своїх блогах писали, що для того, аби вистрілити з гаубиці 152 міліметри північнокорейським снарядом, вони беруть трос 2 – 3 метри, щоб можна було відійти далі від гаубиці та лише тоді випустити снаряд. Тому що дуже високий відсоток розривів снарядів у стволах. Тобто їхня якість мінімальна", – розповів OSINT-аналітик.

Крім того, росіянам доводиться проводити нові розрахунки, стріляючи північнокорейськими снарядами з російських чи радянських гаубиць. Інакше вони просто не влучатимуть у ціль так, як безпосередньо російські снаряди. А низька якість до того ж вимагає більшої кількості цих снарядів, аби проводити ефективну роботу.

Важливо! Попри сумнівну якість снаряди з Північної Кореї все ж створюють проблеми на фронті. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк пояснив, що від КНДР до Росії надходять чи не найбільші поставки зброї. Проблему визнав і очільник ГУР МО Кирило Буданов, зауваживши, що снаряди від Північної Кореї справді впливають на інтенсивність бойових дій.