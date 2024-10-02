Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна" повідомив, що обсяги постачання зброї з Північної Кореї до Росії – одні з найбільших. Раніше Кирило Буданов говорив про те, що занепокоєння викликають не корейські ракети, а їхні боєприпаси. Саме ними КНДР завалює склади окупантів.

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Корейських ракет у Росії буде тільки більше

Поставки з Північної Кореї є проблемою. Це одні з найбільших поставок, які ідуть на територію Росії з інших країн. Цю проблему треба визнати, вона буде поглиблюватися, і треба бути готовими якось цьому протидіяти. Я думаю, що ми будемо це робити разом з нашими партнерами, які теж надають нам величезну допомогу,

– сказав Черняк.

Він додав, що російська розвідка та спецслужби їздять по світу за новітніми технологіями. Мова про десятки та сотні російських емісарів. Вони закуповують і привозять до Росії новітні розробки, які Росія не здатна сама використовувати.

А щоб обійти санкції, намагаються створювати якісь фіктивні фірми, яких теж налічується десятки й сотні. Українська розвідка вивчає, які технології використовуються, та говорить про це з нашими партнерами та світом.

Буданов про зброю з КНДР

Найбільша наша проблема з усіх цих союзників Росії – саме від Північної Кореї, бо ті обсяги військової продукції, яку вони постачають, реально впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність: із приходом північнокорейського корабля, який доставляє вантаж боєприпасів, через 8 – 9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії,

– пояснив глава ГУР.

Інтенсивність боїв зберігається до двох тижнів і залежить безпосередньо від тих кораблів, які прямують до російських портів. На жаль, на це поки що нема ради.

ГУР відстежує маршрут постачань корейської зброї. Тож нашим розвідникам відомі деталі про прихід корабля, його розвантаження, пересування залізницю, заходи на склади, а потім розвезення з центральних складів на лінію бойового зіткнення.