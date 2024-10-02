Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).

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"Ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року – або до кінця року – ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", – зазначив Умєров.

За словами міністра, вже іде активна робота над українськими балістичними ракетами.

Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо ще більше,

– наголосив Рустем Умєров.

Що відомо про ракетну програму

Україна розробила ракетну програму, і "вона досить потужна".

Раінше міністр оборони повідомив, що українська сторона обмінялася деталями програми з партнерами, які "вже надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом Україна отримає фінальну письмову відповідь від партнерів".