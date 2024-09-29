Під час візиту президента Зеленського до США Вашингтон оголосив про передачу Україні нової військової допомоги на суму 7,9 мільярда доларів. У пакет підтримки увійшли, зокрема, нові авіабомби Joint Standoff Weapon дальністю до 130 кілометрів.

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Вочевидь, ці "8 мільярдів допомоги" неабияк зіпсували настрій Москви, а Пхеньян вирішив використати цю подію, аби "підіграти Путіну".

Так, 29 вересня Кім Йо Чен, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон, буцімто, посилює конфлікт в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни. Родичка диктатора наголосила, що США і Захід не повинні недооцінювати серйозне попередження Росії.

Чи справді Сполучені Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?,

– зазначила посадовиця.

Крім того, Кім сказала, що допомагати Зеленському "продовжувати військову авантюру є небезпечною та безвідповідальною азартною ігрою", а оголошення нових 8 мільярдів доларів військової допомоги було "неймовірною помилкою та дурним вчинком".

Нагадаємо, що 25 вересня російський диктатор анонсував внесення змін в ядерну доктрину. Відповідно до нововведень, Кремль залишає за собою право вдатися до атомного удару у разі нападу на Росію неядерної держави за підтримки ядерної.