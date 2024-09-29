Во время визита президента Зеленского в США Вашингтон объявил о передаче Украине новой военной помощи на сумму 7,9 миллиардов долларов. В пакет поддержки вошли, в частности, новые авиабомбы Joint Standoff Weapon дальностью до 130 километров.

Смотрите также У Путина ответили, кто будет определять, что пришло время для ядерного удара

В КНДР "угрожают" США ядерной войной

Очевидно, эти "8 миллиардов помощи" изрядно испортили настроение Москвы, а Пхеньян решил использовать это событие, чтобы "подыграть Путину".

Так, 29 сентября Ким Ё Чен, влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон, якобы, усиливает конфликт в Украине и ведет всю Европу на грань ядерной войны. Родственница диктатора отметила, что США и Запад не должны недооценивать серьезное предупреждение России.

Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?,

– отметила чиновница.

Кроме того, Ким сказала, что помогать Зеленскому "продолжать военную авантюру является опасной и безответственной азартной игрой", а объявление новых 8 миллиардов долларов военной помощи было "невероятной ошибкой и глупым поступком".

Напомним, что 25 сентября российский диктатор анонсировал внесение изменений в ядерную доктрину. Согласно нововведениям, Кремль оставляет за собой право прибегнуть к атомному удару в случае нападения на Россию неядерного государства при поддержке ядерного.