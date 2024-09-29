Следует заметить, что анонс о внесении изменений в ядерную доктрину прозвучал именно на фоне дискуссий, которые ведутся на Западе по поводу предоставления Украине разрешения на удар по стране-агрессору дальнобойными ракетами. В ЕС отметили, что несмотря на угрозы Путина, в дальнейшем продолжат поддерживать Киев.

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Кто подскажет Путину, что нужно давить "красную кнопку"

В телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков сообщил, что согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания Минобороны России будет определять, наступили ли условия для использования атомного оружия.

Это прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какое именно вооружение и как используется. Именно они фиксируют прямое привлечение стран коллективного Запада к конфликту вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание,

– подчеркнул Песков.

По словам приспешника Путина, внесение корректировок в ядерную доктрину сделало необходимым то, что ядерные государства начали участвовать в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, а инфраструктура НАТО продвинулась в сторону российских границ.

К слову, Александр Лукашенко тоже назвал условие для использования ядерного оружия. Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что "красная линия – это государственная граница".