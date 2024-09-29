Это происходит на фоне того, что российский диктатор не достиг желаемых целей в войне против Украины. Более того, регулярные украинские войска начали Курскую операцию и контролируют часть территории этой области. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что критика так называемой "СВО" демонстрирует изменение отношений в России и силовых структур к информации, которую они транслируют.

Смотрите также 52 страны воюют против нас, – пропагандисты призывают россиян эвакуироваться из приграничья

Почему пропагандисты России начали откровенно критиковать "СВО"

По словам военно-политического обозревателя, у многих россиян возникает вопрос, что неужели события в Курской области происходят по плану Путина, о котором он говорил в 2022 году? Уже даже известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев начинает говорить подобной риторикой.

Они (российские пропагандисты – 24 Канал) уже не говорят этими нарративами о какой-то "масштабной победе", а как раз наоборот,

– подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель объяснил, что российские пропагандисты и среднестатистические россияне находятся под влиянием, который транслируют соответствующие силовые структуры. Поэтому сейчас критика так называемой "СВО" демонстрирует изменения отношений не только между силовыми структурами к той информации, которую они должны одновременно транслировать, но и к отношениям между собой и даже с российским диктатором.

Интересно! Российский пропагандист Соловьев недавно на телевидении заговорил об отставке "верховного". Вроде бы это нужно для улучшения обороноспособности России и борьбы с коррупцией.